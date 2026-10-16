Farfetch packt in seiner Weihnachtskampagne 2026 auch Second-Hand-Luxus unter den Baum, berichtet Fashionunited.com. Die Kampagne spiegle laut der Londoner Luxusmode-Plattform zwei Seiten der Feiertage: sich selbst herausputzen und andere beschenken. Für Ersteres halte Farfetch Partymode, Reisegarderobe, Skimode und Loungewear bereit. Die Geschenke gliedere die Plattform in kleine Luxusartikel, ausgefallene Präsente, Schmuck und Uhren sowie gebrauchte Ware. Dort fänden sich auch Stücke aus früheren Kollektionen von Hermès und Chanel.

Farfetch setzt im Weihnachtsgeschäft 2026 auf kuratierte Luxusgeschenke und Festtagsmode

Farfetch richtet seine Weihnachtskampagne 2026 auf zwei zentrale Momente der Feiertage aus: das eigene Styling für festliche Anlässe und die Suche nach passenden Geschenken. Wie Fashionunited.com berichtet, kombiniert die in London ansässige Luxusmode-Plattform dafür kuratierte Auswahlen für Frauen und Männer. Im Fokus stehen Partywear, Reisegarderobe, Skimode, Loungewear und hochwertige Geschenkideen. Besonders auffällig ist die Einbindung von Second-Hand-Luxus, der in der Kampagne ausdrücklich neben Neuware platziert wird.

Die Geschenkstrecken sind in mehrere Bereiche gegliedert: kleine Luxusartikel, außergewöhnliche und spielerische Präsente, Schmuck und Uhren sowie gebrauchte Stücke. In der Pre-owned-Auswahl finden sich auch Archivteile von Hermès und Chanel. Damit greift Farfetch eine Geschenklogik auf, die Seltenheit, Markenwert und persönliche Auswahl stärker betont. Genannt werden unter anderem Prada-Loafer und die „Tabi“-Schuhe von Maison Margiela. Für das Weihnachtsgeschäft entsteht so ein Sortiment, das klassische Luxusgeschenke mit auffälligeren Fundstücken verbindet.

Mode für Feier, Reise und Rückzug

Für festliche Auftritte stellt Farfetch Stücke von Dolce & Gabbana, Ferragamo und Balmain heraus. Ergänzt wird die Auswahl durch entspanntere Modelle von 16Arlington und Valentino Garavani. Die Kampagne deckt damit verschiedene Situationen rund um die Feiertage ab, von formeller Party bis privater Auszeit. Für Reisen ergänzt Farfetch Skimode von Marken wie Perfect Moment und Goldbergh, warme Wetteroptionen von Pucci und Missoni sowie Loungewear von Brunello Cucinelli und Ralph Lauren. Die Auswahl bleibt damit auf unterschiedliche Urlaubsformen und klimatische Ziele zugeschnitten.

Visuell wurde die Kampagne von Marili Andre und Sharna Osborne umgesetzt. Andre ist für Porträts und Kampagnenbilder bekannt, die Bewegung und menschliche Verbindung betonen. Osborne arbeitet formatübergreifend und mit einem spielerischen, taktilen Ansatz. Nach Angaben von Farfetch soll dieses Zusammenspiel zwei Seiten der Saison abbilden: das Sich-Herausputzen und das Schenken. Doralice Belli, Senior Head of Commercial Go-to-Market bei Farfetch, beschreibt die Kampagne als Feier von Individualität und Auswahl. Die kuratierten Edits sollen kleine Luxusartikel, seltene Sammlerstücke, zeitlose Geschenke, unerwartete Entdeckungen und Outfits für unterschiedliche Feiern oder Reisen zusammenführen.

Neue Verpackung für Farfetch First

Begleitend zur Kampagne überarbeitet Farfetch auch die Lieferbox. Bestellungen über Farfetch First, den Premium-Service für Zustellung am nächsten Tag in Europa, kommen künftig in der neuen Verpackung an. Damit verbindet die Plattform ihr saisonales Marketing mit einem sichtbaren Element im Zustellmoment. Die Weihnachtskampagne und die kuratierten Edits sind weltweit über die Farfetch-Website verfügbar; die neue Verpackung betrifft Farfetch-First-Bestellungen in Europa.