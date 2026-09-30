Die Top 25 Health & Wellness Startups 2026

Etailment präsentiert gemeinsam mit Warehousing1 die 25 vielversprechendsten Health-&-Wellness-Onlineshops im DACH-Raum.

Wer heute etwas für seine Gesundheit tun will, geht nicht mehr zwangsläufig in die Apotheke. Er abonniert Tiefkühlgerichte, trinkt Bitterstoffe aus einer Pipette oder misst Hormonwerte zu Hause. Der Markt dahinter ist groß: Die Wellness-Wirtschaft erreichte 2024 weltweit 6,8 Billionen US-Dollar und damit einen Rekordwert, so das Global Wellness Institute in seinem Economy Monitor.

Im deutschen Onlinehandel lässt sich das an den Warengruppen ablesen. Im zweiten Quartal 2026 legten Medikamente online um 13,9 Prozent zu, Drogeriewaren um 11,7 Prozent – bei einem Gesamtwachstum von 5,1 Prozent. Gesundheitsnahe Sortimente wachsen damit mehr als doppelt so schnell wie der Markt.

Für den E-Commerce ist dieses Feld aus einem zweiten Grund interessant. Health- und Wellness-Produkte sind erklärungsbedürftig. Warum Bitterstoffe wirken sollen, was ein Proteingehalt im Alltag bedeutet, wie ein Messwert zu deuten ist – all das lässt sich nicht über ein Produktbild und drei Bulletpoints verkaufen. Junge Marken bauen ihre Reichweite deshalb über Inhalte auf, nicht über Rabatte. Wer hier funktioniert, hat Antworten auf Fragen gefunden, die im gesamten Onlinehandel gerade wichtiger werden: Wie entsteht Vertrauen ohne Regalpräsenz? Was hält Kunden über den ersten Kauf hinaus? Und wann ist der richtige Moment für den Schritt in den stationären Handel?