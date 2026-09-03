Merken Teilen

Bei rund 150 Pfund endet das Vertrauen: Bis zu diesem Betrag würden britische Konsumenten KI-Agenten eigenständig einkaufen lassen, zitiert Channelx.world eine Studie der MACH Alliance. Zwei Drittel der Befragten nutzten KI schon beim Suchen und Stöbern, unter Millennials sogar neun von zehn. Doch das Bezahlen wollten nur neun Prozent erlauben, bei teuren Anschaffungen sinke der Anteil auf vier Prozent. Millennials würden in diesem Fall die KI-Geldbörsen beim autonomen Einkaufen mit 235 Pfund ausstatten, die Babyboomer hingegen nur mit 67 Pfund.

Bei britischen Konsumenten endet das Vertrauen in autonome Einkaufsagenten im Schnitt bei rund 150 Pfund. Laut einer von der MACH Alliance beauftragten Untersuchung unter mehr als 1.000 Verbrauchern liegt die akzeptierte Obergrenze für eigenständige Ausgaben durch KI-Agenten bei 149,12 Pfund pro Transaktion. Darüber berichtet auch Channelx.world. KI hilft beim Finden, aber selten beim Bezahlen Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Trennung zwischen Inspiration und Abschluss. Zwei Drittel der Befragten nutzen KI bereits in der Such- und Entdeckungsphase ihrer Kaufreise. Unter Millennials steigt der Anteil auf 92 Prozent, bei der Gen Z auf 89 Prozent. Beim finalen Kauf bleibt die Zurückhaltung jedoch groß: 32 Prozent lassen KI gern recherchieren, wollen Produktauswahl und Ausgabenentscheidung aber selbst kontrollieren. Nur neun Prozent der britischen Konsumenten würden einem KI-Agenten erlauben, eine Zahlung eigenständig abzuschließen. Bei komplexen oder hochpreisigen Anschaffungen sinkt dieser Wert auf vier Prozent. Damit bleibt die transaktionale Kontrolle der kritische Punkt im agentischen Handel. Der Einsatz von KI wird akzeptiert, solange er Orientierung bietet; bei Zahlung, Auswahl und Risiko verlangen viele Käufer weiterhin menschliche Autorität.

Das Morning Briefing — kostenlos ins Postfach. Die wichtigsten News aus E-Commerce und Handel, werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter VDS10.800+ Entscheider lesen das Morning Briefing · ≈ 50 % Öffnungsrate

Jüngere Käufer gewähren größere Spielräume Zwischen den Altersgruppen fällt der Vertrauensrahmen unterschiedlich aus. Millennials würden autonomen Einkaufsagenten im Durchschnitt Ausgaben bis 235 Pfund erlauben. Babyboomer setzen die Grenze dagegen bei 67 Pfund pro Transaktion. Die Studie deutet damit auf eine wachsende Akzeptanz in jüngeren Zielgruppen hin, zeigt aber zugleich die Grenzen von Zero-Click-Commerce im breiten Markt. Für den E-Commerce entsteht daraus eine klare Anforderung: Händler müssen die Lücke zwischen KI-gestützter Kaufbeeinflussung und verlässlicher Ausführung schließen. Jason Cottrell, President der MACH Alliance, verweist dabei auf die technische Grundlage. Agenten müssten über alle Schritte hinweg korrekt und sicher handeln können, von Produktinformationen und Echtzeit-Beständen bis zu Payment und Fulfilment. Composable Commerce als technische Basis Nach Einschätzung der MACH Alliance hängt Vertrauen stark von der Genauigkeit in der Ausführung ab. Unternehmen benötigen dafür passende agentische Fähigkeiten, belastbare Daten und die Möglichkeit, das Verhalten solcher Systeme zu steuern. Offene, composable Architekturen sollen dafür Kontrolle und Anpassungsfähigkeit schaffen, wenn KI-Agenten mehr Aufgaben im Kaufprozess übernehmen. Erste Händler testen bereits entsprechende Modelle. JD Sports Fashion erprobt KI-geführte Einkaufsprozesse, die Produktsuche direkt mit Checkout und Zahlung verbinden. Debenhams untersucht native agentische Checkout-Erlebnisse, bei denen Kunden Produkte innerhalb KI-gestützter Shopping-Umgebungen entdecken und kaufen können. Bei MACH X: Amsterdam soll Antonia Hansen, Head of Platform Innovation bei JD Sports Fashion, erläutern, warum das Unternehmen seine technische Infrastruktur auf einen composable Stack ausrichtet und wie es sich auf KI-gestützten Handel einschließlich Instant Checkout vorbereitet. Die Studie macht deutlich, wie weit die Nutzung von KI im Kaufprozess bereits reicht und wo sie stockt: 67 Prozent verwenden KI für Suche und Orientierung, aber nur neun Prozent akzeptieren autonome Zahlungen. Der nächste Prüfpunkt liegt damit bei der praktischen Umsetzung sicherer, steuerbarer und fehlerarmer Kaufabschlüsse.

Merken Teilen

Redaktion David Wöllenstein Redakteur David Wöllenstein ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Er schreibt über E-Commerce, Retail-Technologie und digitale Geschäftsmodelle — zuletzt intensiv über Agentic Commerce und den Einsatz von KI im Handel. Alle Beiträge