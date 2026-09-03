Die organische Sichtbarkeit der 2.500 umsatzstärksten deutschen Online-Shops ist erstmals seit Jahren deutlich gesunken. Laut Studie von Sistrix und LEAP verliert der untersuchte Markt im Jahresvergleich 16,7 Prozent Sichtbarkeit. Die Analyse umfasst Domains, die zusammen für weit über 90 Prozent des deutschen Online-Warenumsatzes stehen.

Der Befund markiert einen Bruch nach mehreren Wachstumsjahren. Zwischen 2022 und 2025 stieg die mediane Sichtbarkeit der Shops kumuliert um rund 41 Prozent. 2026 dreht sich diese Entwicklung ins Minus. Parallel sinkt der Anteil des organischen Traffics am Gesamttraffic von 42,5 auf 33,3 Prozent. Hochgerechnet entspricht das einem Rückgang von rund 35 auf rund 28 Milliarden Euro organisch getriebenem Umsatz.

Generative Suche verändert die Recherchephase

Ein zentraler Treiber ist die stärkere Ausspielung von Google AI Overviews. Sie erscheinen inzwischen bei 14,2 Prozent der definierten Keywords und damit rund dreimal so häufig wie im Vorjahr. Gleichzeitig werden die eigenen Shop-Domains nur langsam häufiger als Quelle genannt. Die Partizipation steigt von 2,3 auf 5,3 Prozent. Damit wächst die Lücke zwischen betroffenen Suchanfragen und tatsächlicher Sichtbarkeit in der Antwort.