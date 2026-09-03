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Ebay Motors bündelt die britische Auto-Hauptuntersuchung künftig in einem eigenen Bereich, berichtet Channelx.world. Der „MOT Hub“ sitzt in der Fahrzeugverwaltung „My Garage“, verknüpft Kennzeichendaten mit den Prüfergebnissen der Behörde DVSA und erinnert an Termine sowie an Mängel aus dem Vortest. Passende Ersatzteile liste die Plattform gleich dazu, bei bemängelten Wischerblättern etwa neue Gummis.

Ebay Motors führt in Großbritannien einen neuen Bereich für die Auto-Hauptuntersuchung ein. Der sogenannte MOT Hub ist in der Fahrzeugverwaltung „My Garage“ verankert und soll Autofahrern helfen, Termine, frühere Hinweise und festgestellte Mängel besser im Blick zu behalten. Darüber berichtet Channelx.world. Die Funktion kombiniert Kennzeichendaten aus My Garage mit MOT-Ergebnissen der britischen Behörde DVSA. Sobald Nutzer das Kennzeichen ihres Fahrzeugs hinterlegt haben, kann eBay Motors an anstehende Prüftermine erinnern und frühere Beanstandungen anzeigen. Zugleich schlägt die Plattform passende Ersatzteile vor, wenn sich aus den Daten ein konkreter Bedarf ableiten lässt. Vom Prüfhinweis zur passenden Teileliste Der MOT Hub setzt an einem alltäglichen Problem britischer Fahrzeughalter an: Viele Mängel sind vor der jährlichen Prüfung bekannt oder leicht zu beheben, werden aber erst beim Test relevant. Hat ein Auto beim vorherigen MOT etwa einen Hinweis auf abgenutzte Wischerblätter erhalten, erinnert eBay Motors vor dem nächsten Termin daran und zeigt passende Wischerblätter an, die zum hinterlegten Fahrzeug passen.

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Auch nach einer nicht bestandenen Prüfung soll die Funktion helfen. Der Hub nutzt MOT-Fehldaten, damit Halter die festgestellten Defekte nachvollziehen und die benötigten Teile schneller finden können. eBay verweist dabei auf sein Angebot an Fahrzeugteilen und Zubehör sowie auf Services wie Easy and Free Returns und eBay Assured Fit, die bei berechtigten Käufen mehr Sicherheit zur Passgenauigkeit und Rückgabe bieten sollen. Nach einer Auswertung von DVSA-Daten durch eBay führten 2025 zahlreiche relativ einfache Defekte zu nicht bestandenen MOT-Prüfungen. Besonders häufig genannt werden 935.605 Fälle mit zu geringer Reifenprofiltiefe, also unterhalb der geforderten 1,6 Millimeter. Ebenfalls stark vertreten waren gebrochene oder beschädigte Federn mit 874.701 Fällen und zu dünne mechanische Bremskomponenten mit 660.129 Fällen. Bei Beleuchtung und Sicht gab es ebenfalls große Fallzahlen. Defekte Positionslampen wurden 650.092 Mal als Ausfallgrund erfasst, verschlissene Wischer, die die Windschutzscheibe nicht wirksam reinigen, in 566.272 Fällen. Weitere häufige Mängel betrafen ausgeschlagene Querlenkerbuchsen, beschädigte Reifen, freiliegende Karkassen sowie beschädigte oder unsichere Manschetten an Gleichlaufgelenken. Mehr Struktur für Wartung und Vorbereitung Abir Tewari, Director of Commercial Operations, Parts & Accessories bei eBay UK, beschreibt MOTs als mögliche Stressquelle für Autofahrer: vom Erinnern an Termine über das Verstehen von Hinweisen bis zum rechtzeitigen Finden der richtigen Teile. Der neue Hub bündelt dafür DVSA-basierte MOT-Daten und eBays My-Garage-Funktion an einem Ort. Für eBay Motors ist der MOT Hub zugleich ein weiterer Schritt, Wartung, Teileauswahl und Marktplatzangebot enger zu verbinden. Die Funktion setzt auf vorhandene Fahrzeugdaten und frühere Prüfergebnisse, um Empfehlungen konkreter zu machen. Der unmittelbare Nutzen zeigt sich vor allem bei wiederkehrenden Verschleißteilen und klar dokumentierten Beanstandungen — darunter 566.272 Fälle mangelhafter Wischerblätter im Jahr 2025.

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Redaktion David Wöllenstein Redakteur David Wöllenstein ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Er schreibt über E-Commerce, Retail-Technologie und digitale Geschäftsmodelle — zuletzt intensiv über Agentic Commerce und den Einsatz von KI im Handel. Alle Beiträge