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Beim alltäglichen KI-Einsatz zieht China an den USA vorbei, zitiert Scmp.com eine Morgan-Stanley-Umfrage. 80 Prozent der befragten Chinesen griffen mindestens wöchentlich privat zu KI, in den USA seien es nur 54 Prozent. Die Zahl der Nutzer generativer KI habe sich binnen eines Jahres von 249 Mio. auf 602 Mio. mehr als verdoppelt. Der Vorsprung stamme nicht aus stärkeren Modellen oder Standalone-Chatbots, sondern aus alltäglichen KI-Funktionen, die bereits in Shopping-, Such- und Messaging-Apps integriert seien.

China überholt die USA beim alltäglichen Einsatz von KI: Laut einer von Morgan Stanley veröffentlichten Umfrage, über die Scmp.com berichtet, nutzen 80 Prozent der befragten Chinesen KI mindestens wöchentlich für private Zwecke. In den USA liegt der Vergleichswert demnach bei 54 Prozent. Der Abstand zeigt, wie stark sich KI-Anwendungen in China bereits im Alltag verankert haben. Der Vorsprung entsteht laut Morgan Stanley weniger durch leistungsfähigere Basismodelle oder eigenständige Chatbots. Maßgeblich ist die Verbreitung über Anwendungen, die Nutzer ohnehin täglich öffnen. Chinesische Technologiekonzerne wie Tencent Holdings und Alibaba Group Holding integrieren KI-Funktionen direkt in Shopping-, Such- und Messaging-Apps. Damit erreicht die Technologie Verbraucher dort, wo Kommunikation, Produktsuche und digitale Dienste bereits gebündelt sind. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei generativer KI. Die Nutzerbasis in China stieg den Angaben zufolge von rund 249 Millionen im Dezember 2024 auf 602 Millionen im Dezember 2025. Damit hat sie sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Morgan Stanley verweist darauf, dass diese Skalierung deutlich schneller verlaufe als die Einführung des mobilen Internets in einem vergleichbaren Zeitraum.

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Verfügbarkeit zählt stärker als Modellleistung Die Analyse setzt einen Kontrapunkt zur verbreiteten Debatte über Spitzenmodelle und technische Benchmarks. Zwar führen US-Modelle laut Bericht weiterhin bei der Leistungsfähigkeit. Im Konsumentenmarkt zählt jedoch, wie niedrig die Hürde zur Nutzung ist. In China werden KI-Dienste über vertraute Plattformen verteilt und an lokale Nutzungsgewohnheiten angepasst. Der praktische Zugang ist damit unmittelbarer als bei Angeboten, die stärker auf einzelne Anwendungen oder separate Chatbot-Erlebnisse setzen. Hinzu kommt: Der Basiszugang zu KI bleibt laut Morgan Stanley in beiden Ländern kostenlos. Der Unterschied liegt daher weniger im Preis als in der Produktarchitektur. In China erscheinen KI-Funktionen als Bestandteil bestehender digitaler Routinen, etwa bei Suche, Einkauf oder Kommunikation. Für Verbraucher entsteht so ein Nutzungsanlass, ohne dass sie dafür eine neue App installieren oder aktiv nach einem spezialisierten Dienst suchen müssen. Signal für Plattformstrategien Für Anbieter digitaler Dienste ist die Entwicklung ein Hinweis darauf, dass Integration in bestehende Plattformen die Nutzung schneller steigern kann als reine Modellqualität. Die Zahlen aus der Morgan-Stanley-Erhebung legen nahe, dass Konsumenten KI besonders dann übernehmen, wenn sie konkrete Aufgaben im Alltag erleichtert und ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar ist. Der Vergleich zwischen China und den USA verschiebt damit den Blick auf den Wettbewerb im Consumer-AI-Markt. Während amerikanische Modelle bei technischen Fähigkeiten vorn liegen, wächst die chinesische Nutzung vor allem durch Einbettung in populäre Apps. Der nächste Prüfpunkt ist, ob sich dieser Vorsprung in der tatsächlichen Intensität der Nutzung und in neuen Geschäftsmodellen niederschlägt; die aktuelle Messlatte liegt bei 80 Prozent wöchentlicher Nutzung in China gegenüber 54 Prozent in den USA.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge