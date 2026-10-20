Das Beauty-Abo Pick N Dazzle steigert seine Bestellungen aus Rumänien seit drei bis vier Jahren um 80 bis 100 Prozent jährlich, berichtet Business-Review.eu. Insgesamt lege das in 18 europäischen Ländern tätige Unternehmen um 55 bis 60 Prozent zu. Gründerin Pavlina Marinova habe bereits 2014 zu hundert Prozent aufs Netz gesetzt, als erst jeder zehnte Rumäne online einkaufte. Inzwischen tue das mehr als jeder Zweite. Pick N Dazzle kenne die Vorlieben von 150.000 der 200.000 registrierten Nutzer und speise daraus Empfehlungen aus einem Portfolio von 150 Marken.

Pick N Dazzle wächst in Rumänien deutlich schneller als im Konzern

Das personalisierte Beauty-Abo Pick N Dazzle verzeichnet in Rumänien seit drei bis vier Jahren ein jährliches Bestellwachstum von 80 bis 100 Prozent, berichtet Business-Review.eu. Auf Gruppenebene liegt das Plus bei 55 bis 60 Prozent. Die Plattform ist in 18 europäischen Ländern aktiv; Rumänien und Bulgarien zählen zu den wichtigsten Märkten. Seit dem Start wurden mehr als 1,2 Millionen Produkte ausgeliefert.

Gegründet wurde Pick N Dazzle 2014 in den Niederlanden von Pavlina Marinova, die zuvor 18 Jahre bei Oriflame tätig war und unter anderem die rumänische Tochtergesellschaft leitete. Marinova setzte früh auf ein reines Online-Modell. Damals kaufte erst jeder zehnte Rumäne im Netz ein. Heute sind es sechs von zehn; mehr als ein Drittel der rumänischen Onlinekäufer erwirbt Kosmetik-, Beauty- oder Wellnessprodukte im Internet. Damit profitierte das Unternehmen von einem Markt, in dem sich E-Commerce und digitale Produktentdeckung deutlich verbreitet haben.

Personalisierung als Kern des Geschäftsmodells

Pick N Dazzle positioniert sich als datengetriebene Abo-Plattform für Pflege, Make-up, Haar- und Körperpflege. Nutzer legen ein Beauty-Profil an und erhalten Full-Size-Produkte, die sie entweder selbst auswählen oder auf Basis ihres Profils empfehlen lassen. Im Zentrum steht die Idee, Produktauswahl an individuelle Vorlieben und Markttrends zu koppeln. Dafür nutzt das Unternehmen einen intern entwickelten Empfehlungsalgorithmus, der seit 2014 eingesetzt und über die Jahre dreimal grundlegend aktualisiert wurde.

Die Plattform zählt mehr als 200.000 registrierte Nutzer. Für 150.000 Profile liegen ausgefüllte Präferenzen vor. Daraus entstehen Produktempfehlungen, die auf mehr als 15 Millionen First-Party-Datenpunkten basieren. Nach Unternehmensangaben werden diese Daten nicht weitergegeben, sondern zur Personalisierung der Kundenerfahrung genutzt. Die Kombination aus Profiling, Kundendaten und Algorithmus macht KI-gestützte Empfehlungssysteme zu einem wichtigen Bestandteil des Angebots.

Breites Markenportfolio und Fokus auf langfristige Beziehungen

Das Sortiment umfasst Produkte von mehr als 150 Beauty-Marken aus elf Ländern. Insgesamt arbeitet Pick N Dazzle mit über 3.000 Artikeln über verschiedene Warengruppen hinweg. Neben etablierten internationalen Marken integriert die Plattform auch jüngere Anbieter, saisonale Kollektionen und Markenkooperationen. Für Kundinnen entsteht damit ein kuratierter Zugang zu Produkten, die stärker auf persönliche Präferenzen zugeschnitten sein sollen als klassische Beauty-Abos.

Marinova beschreibt den Ursprung des Unternehmens als eigene Kundenerfahrung: Beauty-Produkte sollten auf eine andere Weise entdeckt werden, mit den individuellen Vorlieben der Nutzerinnen im Mittelpunkt. Für Rumänien hebt sie eine besonders online-affine Kundschaft mit hohen Erwartungen an Produkte und Einkaufserlebnis hervor. Der weitere Ausbau stützt sich auf personalisierte Empfehlungen, internationale Markenpartnerschaften und langfristige Kundenbeziehungen. Messbar bleibt der nächste Prüfpunkt das Wachstum in den Kernmärkten Rumänien und Bulgarien bei zuletzt 80 bis 100 Prozent jährlichem Bestellplus in Rumänien.