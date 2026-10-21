Brompton stellt seinen Großhandel digital neu auf: Der britische Faltradhersteller hat ein globales Partner Portal auf Basis der BigCommerce B2B Edition gestartet, berichtet Channelx.world. Die neue Lösung bündelt Großhandel und Direktvertrieb auf derselben BigCommerce-Instanz und nutzt denselben Produktkatalog wie der bestehende Online-Shop für Endkunden. Damit ersetzt Brompton ein mehr als zehn Jahre altes Eigenbau-System, das für die inzwischen deutlich breitere Modellpalette an Grenzen gestoßen war.

Das Portal richtet sich an Brompton-Partnerhändler weltweit. Über mehr als 1.000 Retail-Partner laufen rund 75 Prozent des Gesamtumsatzes. Entsprechend zentral ist der B2B-Kanal für das Unternehmen. Die Plattform soll Partnern eine modernere Bestellumgebung bieten, mit klareren Produktbildern, verbesserten Informationen und kuratierten Katalogen. Ziel ist, das Sortiment leichter zugänglich zu machen und Bestellprozesse im Großhandel näher an die Standards im E-Commerce heranzuführen.

Ein gemeinsamer Katalog für B2C und B2B

Brompton hatte seinen composable Direct-to-Consumer-Shop bereits 2024 auf BigCommerce gestartet. Das neue Partner Portal erweitert diese Grundlage nun auf das Großhandelsgeschäft. Für das Unternehmen bedeutet das eine einheitlichere Datenbasis, weniger Systembrüche und eine skalierbare Architektur für weiteres Wachstum. Besonders relevant ist das, weil Brompton sein Angebot über klassische Falträder hinaus ausgebaut hat. Dazu zählen elektrische Modelle, Titanräder und Varianten mit größeren Laufrädern.