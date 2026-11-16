Lieferdienste wie DoorDash und Uber Eats leben von einer kleinen Schar Vielbesteller, berichtet Businessinsider.com unter Berufung auf Daten der US-Notenbank.

Mindestens drei Viertel der befragten US-Haushalte gäben für Essenslieferungen keinen Cent aus. Im obersten Zehntel zahle der mittlere Kunde unter 35 Jahren dagegen 1.800 Dollar im Jahr, zwischen 35 und 44 Jahren sogar 2.400 Dollar. Diese Vielbesteller seien der Grund, warum die Apps weiter wachsen, während große Einzelhändler selbst bei Gutverdienern Kaufzurückhaltung beklagen. Lukrativer als die Jagd auf Neukunden sei es daher, der Konkurrenz Vielbesteller abzujagen.

Quelle: businessinsider.com