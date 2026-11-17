Der Paketverband BPEX erwartet für November und Dezember rund 760 Mio. Sendungen, knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr, berichtet Retail-News.de.

Davon sollen 460 Mio. an Privathaushalte gehen, ein Plus von knapp drei Prozent. Der Versand zwischen Unternehmen dümple dagegen knapp unter Vorjahresniveau, wie schon im ersten Halbjahr. Rund um den Black Friday seien bis zu 21 Mio. Sendungen täglich zu erwarten. Dafür heuere die Branche bis zu 17.000 zusätzliche Kräfte an und schicke ebenso viele Fahrzeuge extra auf die Straße.

Quelle: retail-news.de