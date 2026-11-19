Autodoc setzt sein Wachstum im europäischen Markt für Fahrzeugersatzteile und Zubehör fort. Der Berliner Online-Händler steigerte seine Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 1,3 Milliarden Euro auf 1,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 12,7 Prozent, wie berichtet Reifenpresse.de. Für den Onlinehandel mit Autoteilen und Reifen ist das ein bemerkenswertes Signal: Das Unternehmen wächst weiter auf hohem Niveau und baut seine Reichweite bei Kundenbestellungen aus.

Privatkundengeschäft trägt den größten Teil des Wachstums

Der wichtigste Wachstumstreiber war das Geschäft mit Privatkunden. Nach Unternehmensangaben stammten gut drei Viertel des Umsatzplus aus dem B2C-Segment. Das B2B-Geschäft steuerte knapp ein Viertel zum Zuwachs bei. Damit bleibt der direkte Verkauf an Verbraucher der prägende Faktor in der aktuellen Entwicklung von Autodoc. Zugleich zeigt die Verteilung, dass das Unternehmen auch im Geschäft mit gewerblichen Kunden zusätzliche Erlöse erzielt.

Geografisch spielten Deutschland und Frankreich die größte Rolle. Beide Märkte werden als wichtigste Absatzmärkte genannt und stehen damit im Zentrum der aktuellen Umsatzentwicklung. Autodoc beschreibt sich selbst als „Europas führender Onlinehändler für Fahrzeugersatzteile und -zubehör“. Zudem zählt das Unternehmen zu den großen Onlinehändlern für Reifen im Markt. Die jetzt gemeldeten Zahlen unterstreichen diese Position, ohne dass im vorliegenden Bericht Angaben zu Ergebnis, Marge oder Profitabilität gemacht werden.

Bestellungen erreichen neuen Höchststand

Neben dem Umsatz legte auch das Bestellvolumen zu. Im Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. September 2026 stieg die Zahl der Bestellungen von 18,5 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 20,1 Millionen Bestellungen. Aus Berlin heißt es dazu, Autodoc habe einen neuen Rekord bei den Bestellungen erreicht. Das Wachstum zeigt sich damit nicht allein im Umsatz, sondern auch in einer größeren Zahl abgeschlossener Käufe.

Die Entwicklung deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Fahrzeugersatzteilen, Zubehör und Reifen im digitalen Vertrieb hin. Für Autodoc ist besonders relevant, dass Umsatz und Bestellungen gleichzeitig steigen. Das spricht für eine breitere Kundenbasis und eine hohe Transaktionsdynamik in den zentralen Märkten Deutschland und Frankreich. Der nächste Prüfpunkt bleibt, wie sich dieses Wachstum in Ergebnisqualität und Skalierbarkeit niederschlägt; belegt sind vorerst 12,7 Prozent Umsatzplus und 20,1 Millionen Bestellungen bis zum 30. September 2026.