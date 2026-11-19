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Russlands Regierung will Bestellungen bei ausländischen Online-Händlern ab 2027 mit 22 Prozent Mehrwertsteuer belegen, berichtet Russland.capital. Der Gesetzentwurf habe die erste Lesung passiert, abführen müsse die Steuer der jeweilige Marktplatz. Der Fiskus greife nach einer kleinen, aber rasant wachsenden Nische: Der grenzüberschreitende Einkauf habe in den ersten neun Monaten je nach Zählung um 58 bis 72 Prozent zugelegt. Er mache aber nur 3,4 Prozent des russischen Online-Handels aus. Die Regierung rechne mit Mehreinnahmen von umgerechnet rund 825 Mio. Euro pro Jahr.

Russlands Regierung will grenzüberschreitende Online-Bestellungen ab 2027 mit 22 Prozent Mehrwertsteuer belegen. Das berichtet Russland.capital unter Verweis auf den entsprechenden Gesetzentwurf. Die Steuer soll demnach nicht von den Käufern direkt, sondern von den jeweiligen elektronischen Handelsplattformen als Steueragenten abgeführt werden. Der Entwurf hat laut der Rechtsinformationsplattform PPT bereits die erste Lesung passiert; die zweite Lesung stand mit Stand vom 14. November noch aus. Starkes Wachstum in einer kleinen Marktnische Der grenzüberschreitende Einkauf wächst deutlich schneller als der russische Onlinehandel insgesamt. Für Januar bis September 2026 beziffert das Analyseunternehmen Infoline den Umsatz laut Kommersant auf 550 Milliarden Rubel. Das entspricht einem Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Branchenverband AKIT kommt auf 374,3 Milliarden Rubel und ein Wachstum von 58 Prozent. Die methodischen Gründe für die deutliche Abweichung werden im Bericht nicht erläutert. In der Gesamtbilanz bleibt der Auslandseinkauf dennoch klein. Nach den von Retail.ru veröffentlichten AKIT-Zahlen erreichte der russische Onlinehandel in den ersten neun Monaten 10,85 Billionen Rubel. Das waren 16,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Grenzüberschreitende Bestellungen machten davon lediglich 3,4 Prozent aus, während 96,6 Prozent auf den Inlandshandel entfielen. Diese Aufteilung beschreibt allerdings den Handelsweg. Ein importiertes Produkt, das über einen russischen Händler verkauft wird, zählt nicht automatisch als grenzüberschreitender Onlinekauf.

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Preisvorteile, Auswahl und Lieferzeiten Fachleute, die Kommersant befragt hat, nennen vor allem niedrigere Preise und eine größere Auswahl als Gründe für Bestellungen im Ausland. Auch die Logistik erleichtert den Einkauf. Bei manchen Produkten seien die Lieferzeiten inzwischen mit denen innerhalb Russlands vergleichbar. CDEK.Shopping meldet für die ersten neun Monate 61 Prozent mehr Bestellungen ausländischer Waren. Diese Unternehmenszahl zeigt eine Dynamik im eigenen Geschäft, ist aber kein Maßstab für den gesamten Markt. Die Regierung verbindet mit der geplanten Steuer zwei Ziele. Sie will vergleichbare Wettbewerbsbedingungen für den heimischen Handel schaffen und zugleich zusätzliche Einnahmen erzielen. Nach einem Interfax-Bericht über die Begründung des eingebrachten Gesetzentwurfs rechnet der Staat mit jährlich 75 Milliarden Rubel. Umgerechnet entspricht das rund 825 Millionen Euro. Damit würde der Fiskus an einem Einkaufsweg beteiligt, der bislang steuerlich begünstigt war. Offen bleibt die Wirkung auf Endpreise Für Verbraucher hängt die tatsächliche Belastung davon ab, wie Marktplätze und Anbieter auf die neue Steuer reagieren. Eine Steuerpflicht legt noch nicht fest, ob Anbieter Teile der Mehrbelastung über niedrigere Margen auffangen oder vollständig an Kunden weitergeben. Der Preisvorteil gegenüber inländischen Angeboten könnte dadurch kleiner werden. Die größere Produktauswahl bliebe jedoch ein mögliches Kaufmotiv. Der starke Zuwachs beim Auslandseinkauf belegt vor allem die Expansion eines kleinen Teilmarkts. Er steht weder für einen allgemeinen Konsumboom noch für eine umfassende Bewertung der Importsubstitution. Rechtlich bleibt das Vorhaben vorläufig: Die geplante Mehrwertsteuer von 22 Prozent ist für 2027 vorgesehen, eine endgültige Verabschiedung war mit Stand vom 14. November noch nicht unabhängig bestätigt.

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