Vom Produktbild zur Markenwelt: Wie KI Commerce-Content skalierbar macht

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Ein Sofa im Onlineshop braucht heute ein Dutzend Bilder: freigestellt vor Weiß, im skandinavischen Wohnzimmer, im urbanen Loft, dazu die Varianten in Grau, Petrol und Cord sowie einen Clip für das Instagram-Reel. Für jedes Motiv ein eigenes Shooting mit Location, Requisiten, Model und Retusche? Das rechnet sich in dieser Frequenz nicht mehr.

Der Bedarf wächst schneller als jeder Shootingplan Der Druck kommt von zwei Seiten. Die Sortimente werden größer, die Kanäle zahlreicher, und jeder Kanal verlangt eigene Formate: Shop, Social Media, Marktplätze, Retail Media, dazu die Anpassungen für jeden Markt. Parallel steigt die Erwartung an das Tempo. Wer eine Kampagne in zwei Wochen ausspielen will, kann keine acht Wochen Vorlauf für Bildmaterial einplanen. Viele Teams begegnen dem mit einzelnen KI-Tools: eines für Bilder, eines für Text, eines fürs Freistellen, eines für Video. Das löst zwar Einzelprobleme, schafft dafür aber ein neues. Das Whitepaper „Content-Produktion der Zukunft" beschreibt genau diesen Zustand als Tool-Chaos und nennt daneben lange Produktionszyklen, hohe Kosten und die Sicherung der Markenidentität als zentrale Hürden. OTTO: ein Produktfoto, fünfmal mehr Content pro Tag Wie der Weg aus dieser Lage aussieht, zeigt OTTO. Für die KI-gestützte Modelbildproduktion genügt ein einziges Foto des Originalprodukts. Daraus entstehen fotorealistische Modelbilder, wobei sich die Models nach Geschlecht, Ethnie, Altersgruppe und Körperform zusammenstellen lassen, dazu die passenden Posen.

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Otto Group one.O (KI-generiert) „Die erstellten Darstellungen erreichen eine so hohe Qualität, dass sie täuschend echt wirken", sagt Dajana Heinze, Expert Digital Content Management bei OTTO. Die Zahlen dahinter: OTTO produziert auf diesem Weg bis zu fünfmal mehr Inhalte pro Tag. Die Produktionskosten sinken um bis zu 60 Prozent, weil klassische Fotoshootings entfallen. Eine neue Kollektion steht innerhalb weniger Stunden online. Die Technologie dahinter kommt von Otto Group one.O, der Digital- und Technologieeinheit der Otto Group, die mit one.O Create (bisher MOVEX | Virtual Content Creator) eine Plattform für Bild, Video und Text betreibt. Content als durchgehender Workflow Der eigentliche Hebel liegt in der Verbindung der Schritte. Bilder, Videos, Texte und Hintergründe entstehen in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung, die auf dieselben Produkt- und Markendaten zugreift. Aus einem vorhandenen Produktbild leiten Teams weitere Darstellungen ab, setzen sie in passende Szenen, schneiden kurze Clips und schreiben die zugehörigen Produkttexte. Das verschiebt die Arbeit der Content-Teams nach vorn. Sie definieren Ziele, Zielgruppen, visuelle Leitplanken und Markensprache. Was an Kapazität frei wird, fließt in Kampagnenideen und Storytelling statt in die vierte Farbvariante des gleichen Kleidungsstücks. Möbel und Wohnen: aus einem Produktfoto wird ein ganzer Raum Besonders deutlich zeigt sich das außerhalb von Fashion. Mit KI-Raumgestaltung wandert ein einzelnes Möbelbild in eine vollständige, fotorealistische Wohnsituation wie Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche. Niemand baut dafür ein Set auf oder beschafft Requisiten. Dabei tauscht die Plattform mehr als den Hintergrund. Ein Ankerprodukt, etwa ein Sofa oder ein Esstisch, lässt sich mit weiteren Möbeln, Pflanzen und Accessoires zu einer kompletten Einrichtung kombinieren. Stilvorlagen richten Farbwelt, Material und Lichtstimmung an der Markenästhetik aus, sodass dasselbe Produkt skandinavisch, industriell oder in einem eigens definierten Look erscheint. Auch CAD-Zeichnungen und rohe 3D-Renderings funktionieren als Ausgangspunkt. Otto Group one.O (KI-generiert) Für Kund*innen ändert das die Entscheidungsgrundlage. Sie sehen das Möbelstück im Raum und erkennen, wie Farbe, Material und Größe zusammenwirken, ohne dass ein Händler jede Kombination physisch aufbaut. Eine realistischere Produktvorstellung hilft am Ende auch die Retourenquote zu senken.

Markenkonsistenz gehört in den Workflow Je mehr Inhalte entstehen, desto mehr Gewicht bekommen die Leitplanken. Damit Markenrichtlinien im Content-Tool funktionieren, müssen sie an der Stelle liegen, an der produziert wird und abrufbar für jedes einzelne Motiv sein. In one.O Create hinterlegen Teams visuelle Vorgaben und Design-Guidelines zentral. Der integrierte Brand Voice Generator hält die Tonalität über Texte hinweg zusammen. Die Qualitätssicherung sitzt an derselben Stelle: one.O Validate (vorher MOVEX | AI Content Verifier) prüft jedes Ergebnis vor der Ausgabe gegen definierte Qualitätskriterien und ethische Vorgaben, erkennt Fehler und korrigiert sie. Ein technisches Siegel dokumentiert die Änderungen. Die Prüfung läuft damit parallel zur Produktion. Fehler fallen so rechtzeitig auf, bevor das Motiv in verschiedenen Varianten in den Kanälen auftaucht. Jeder Produktionsweg hat seinen Platz Das Shooting bleibt weiterhin wichtig, KI-gestützte Content-Produktion erweitert die Möglichkeiten: klassische Fotografie für die Leitmotive einer Kampagne, KI-generierte Varianten für zusätzliche Zielgruppen und Kanäle, virtuelle Räume für Möbel und Wohnen, dazu Videos und Texte für die weitere Content-Journey. Der strategische Vorteil entsteht dadurch, dass diese Formate in einem System zusammenlaufen. Wer Produktdaten, Markenrichtlinien, Bildgenerierung, Text, Video und Qualitätsprüfung verbindet, macht aus einem Produktbild eine Markenwelt. Das Ergebnis ist Content, der schneller entsteht und über alle Kanäle hinweg zur Marke passt. Fünfmal mehr Content bei 60 Prozent geringeren Produktionskosten: Wie OTTO dorthin gekommen ist und welche Schritte andere Händler gehen können, steht im Whitepaper „Content-Produktion der Zukunft". Kostenlos herunterladen

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