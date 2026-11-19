Merken Teilen

Zum Black Friday am 27. November konkurrieren Rabattmails in vollen Postfächern. WhatsApp gilt als Ausweg – doch jede Werbenachricht kostet Geld, der Kanal ist rechtlich mindestens so eng wie E-Mail und in seiner Wirkung kaum unabhängig belegt. Was eine Nachricht in Deutschland kostet, welche Nachrichten als Werbung gelten und wo Meta selbst Grenzen zieht.

Der Handelsverband HDE rechnet für Black Friday und Cyber Monday 2026 mit 6,2 Milliarden Euro Umsatz, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Grundlage der Verbandsprognose ist eine Befragung von rund 1.000 Online-Shoppern, die das IFH Köln im Oktober im Auftrag des HDE durchgeführt hat. Demnach planen 51 Prozent der Befragten, am Black Friday reduzierte Produkte zu kaufen. Eine Aufschlüsselung nach Online- und stationärem Handel nennt der Verband nicht. Um diese Nachfrage konkurrieren Rabattmails, Push-Nachrichten und Anzeigen. WhatsApp-Nachrichten werden in diesem Umfeld als direkterer Kanal beworben – vor allem von den Softwareanbietern, die Shops an die WhatsApp Business Platform anbinden. Belastbare, aktuelle Zahlen zur WhatsApp-Nutzung in Deutschland sind allerdings rar. Die jüngste repräsentative Erhebung, die wir finden konnten, stammt aus dem Jahr 2021: Laut Bitkom nutzten damals 88 Prozent der Smartphone-Nutzer Messenger-Dienste – WhatsApp und andere zusammengenommen. Zur Kommunikation mit Unternehmen ist die Datenlage noch dünner. In einer Innofact-Umfrage von 2019, beauftragt vom Messaging-Anbieter Tyntec, gaben 35,6 Prozent der 1.001 Befragten an, schon einmal zu kommerziellen Zwecken über WhatsApp kommuniziert zu haben.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Was eine Nachricht kostet Meta rechnet die WhatsApp Business Platform seit 1. Juli 2025 pro zugestellter Nachricht ab, nicht mehr pro Konversation. Der Preis hängt von zwei Faktoren ab: der Kategorie der Nachrichtenvorlage (Marketing, Utility, Authentifizierung) und dem Land, aus dem die Rufnummer des Empfängers stammt. Deutschland ist dabei ein eigener Markt, Österreich, Belgien und die Schweiz zählt Meta zum „Restlichen Westeuropa“. Zum 1. Oktober 2026 hat Meta das Modell verschärft. Laut Metas Entwicklerdokumentation werden seitdem auch freie Servicenachrichten berechnet, die seit November 2024 kostenlos waren. Gleiches gilt für Utility-Nachrichten, die ein Shop als Antwort innerhalb des 24-Stunden-Fensters nach einer Kundenanfrage verschickt; sie waren seit Juli 2025 gratis. Mehrere Plattformanbieter, darunter Hellomateo und Respond.io, berichten übereinstimmend von einem Freikontingent von 1.000 Servicenachrichten pro Rufnummer und Monat; für Utility-Antworten gilt es demnach nicht. Metas allgemeine Preisübersicht führt beide Nachrichtentypen bislang noch als kostenlos. Die folgenden Tarife stammen aus der Zusammenstellung des Plattformanbieters Whapier und gelten demnach seit 1. Oktober 2026. Die Werte für Deutschland decken sich mit den Angaben der Anbieter Chatmaxima und Whautomate sowie Hellomateo, der sich auf Metas Preisliste beruft. Markt (Rufnummer des Empfängers) Marketing (€ je Nachricht) Utility (€ je Nachricht) 1.000 Marketingnachrichten (€) Niederlande 0,1323 0,0414 132,30 Deutschland 0,1131 0,0456 113,10 Frankreich 0,0712 0,0248 71,20 Spanien 0,0585 0,0166 58,50 Restliches Westeuropa (u. a. Österreich, Belgien, Schweiz) 0,0490 0,0142 49,00 Polen 0,0303 0,0101 30,30 Empfänger mit deutscher Nummer gehören damit bei Werbenachrichten zu den teuersten in Europa. Eine Warenkorb-Erinnerung kostet einen Shop rund das 2,5-Fache einer Versandbestätigung. Hinzu kommen die Gebühren des Softwareanbieters, über den der Shop an WhatsApp angebunden ist – als Monatspauschale oder als Aufschlag pro Nachricht. Welche Nachricht in welche Kategorie fällt Wer außerhalb eines laufenden Kundendialogs schreibt, muss eine vorab freigegebene Vorlage nutzen. Laut Metas Vorlagen-Dokumentation wird jede Vorlage automatisch geprüft und muss einer der drei Kategorien zugeordnet sein. Die Prüfung kann demnach bis zu 24 Stunden dauern. Meta weist dort auch darauf hin, dass falsch kategorisierte Vorlagen Folgen haben können, ohne sie auf dieser Seite zu benennen.

Für Black-Friday-Automationen ergibt sich nach der Einordnung von Plattformanbietern folgende Aufteilung: Utility: Bestellbestätigung, Versand- und Zustellnachricht, Bestätigung von Nachnahme-Bestellungen. Meta selbst führt die Bestellbestätigung in seiner Dokumentation als Utility-Beispiel.

Bestellbestätigung, Versand- und Zustellnachricht, Bestätigung von Nachnahme-Bestellungen. Meta selbst führt die Bestellbestätigung in seiner Dokumentation als Utility-Beispiel. Marketing: Erinnerung an abgebrochene Warenkörbe, Rückgewinnungsnachrichten an inaktive Kunden, Rabattankündigungen, Bitten um Bewertungen. Die Zuordnung von Warenkorb-Erinnerung und Rückgewinnung als Marketing konnten wir in Metas öffentlich abrufbarer Dokumentation nicht im Wortlaut prüfen; sie entspricht aber der Darstellung mehrerer Anbieter. Für die Kostenplanung ist der Unterschied erheblich: Eine Versandbestätigung an eine deutsche Nummer kostet 0,0456 Euro, eine Warenkorb-Erinnerung 0,1131 Euro. Rechtsrahmen: Einwilligung wie bei E-Mail, offene Fragen bei Bestandskunden Werbung per elektronischer Post ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Empfängers eine unzumutbare Belästigung. Die IT-Recht Kanzlei zählt Chat-Nachrichten ausdrücklich zur elektronischen Post (Stand: September 2025). Der Ratgeber E-Recht24 empfiehlt, die Einwilligung per Double-Opt-in einzuholen: Der Kunde gibt seine Nummer auf der Website an und bestätigt anschließend in WhatsApp. Ungeklärt bleibt in den von uns ausgewerteten Ratgebern, ob die Bestandskundenausnahme nach § 7 Abs. 3 UWG auf WhatsApp übertragbar ist. Der Gesetzestext spricht von der „elektronischen Postadresse“, die ein Händler im Zusammenhang mit einem Verkauf erhalten hat, und verlangt unter anderem einen Hinweis auf das jederzeitige Widerspruchsrecht. Ebenso offen ist, ob eine bestehende Einwilligung für E-Mail- oder SMS-Werbung auch WhatsApp abdeckt. Eine Rechtsprechung speziell zu WhatsApp-Werbung haben wir nicht gefunden. Für Bewertungsbitten gibt es zumindest eine Linie für den E-Mail-Kanal: Der Bundesgerichtshof hat 2018 entschieden, dass eine Bitte um Bewertung in einer Rechnungsmail Werbung ist und ohne Einwilligung unzulässig sein kann (BGH, Urteil vom 10. Juli 2018, VI ZR 225/17, Bericht der LTO). Ob Gerichte diese Wertung auf WhatsApp-Nachrichten übertragen, ist nicht entschieden. Datenschutzrechtlich verarbeitet bei der Business Platform zunächst der angebundene Softwareanbieter die Kundendaten. E-Recht24 verweist darauf, dass mit ihm ein Auftragsverarbeitungsvertrag nötig ist und dennoch unverschlüsselte Metadaten an WhatsApp fließen. Zum Black Friday kommt eine Pflicht hinzu, die unabhängig vom Kanal gilt: Wer gegenüber Verbrauchern eine Preisermäßigung ankündigt, muss nach § 11 PAngV den niedrigsten Gesamtpreis der vorangegangenen 30 Tage angeben – auch in einer WhatsApp-Kampagne. Ausgenommen sind nach Absatz 4 individuelle Preisermäßigungen. Ob ein personalisierter Rabattcode in einer Warenkorb-Erinnerung darunter fällt, ist eine Frage für die Rechtsberatung im Einzelfall. Metas eigene Grenzen Neben dem Recht setzt Meta selbst Schranken. Seit einiger Zeit begrenzt der Konzern, wie viele Marketingnachrichten ein einzelner Nutzer von allen Unternehmen zusammen erhält. Nach Metas Dokumentation zu diesen Limits (Stand: Juni 2026) richtet sich die Obergrenze dynamisch danach, wie viele Werbenachrichten jemand zuletzt gelesen hat und wie viele in seinem Posteingang liegen. Eine feste Zahl nennt Meta nicht. Wird das Limit erreicht, schlägt die Zustellung mit dem Fehlercode 131049 fehl. Für den deutschen Black Friday ist das derzeit kein Faktor: Laut Meta sind die Limits für Nachrichten an Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum „not currently active“. Die Formulierung lässt offen, ob sich das ändert. Wirksamer ist im Aktionszeitraum der Engpass bei den Vorlagen. Neue oder geänderte Vorlagen durchlaufen Metas Prüfung, die nach Metas Angaben bis zu 24 Stunden dauern kann. Wer erst in der Black-Friday-Woche Rabatttexte anlegt oder anpasst, riskiert, dass die Kampagne zu spät freigegeben wird. Was der Kanal bringt: kaum unabhängige Zahlen Zur Wirkung von WhatsApp-Kampagnen im deutschen Onlinehandel liegen kaum belastbare Daten vor. Öffnungs-, Klick- und Rückgewinnungsquoten, die in Fachartikeln und Werbematerial kursieren, stammen überwiegend aus Blogs von Plattformanbietern. Stichprobe, Zeitraum und Branchenmix nennen diese Quellen in der Regel nicht. Eine unabhängige Studie, die WhatsApp-Warenkorb-Erinnerungen mit E-Mail-Erinnerungen für den deutschen Markt vergleicht, haben wir nicht gefunden. Eine Ausnahme mit offengelegter Methodik ist der Saisonalitäts-Benchmark des WhatsApp-Softwareanbieters Chatarmin (Stand September 2026). Er wertet nach Unternehmensangaben 49,3 Millionen Kampagnennachrichten von 382 Marken aus dem Zeitraum Juni 2025 bis Mai 2026 aus. Demnach brachte eine Kampagnennachricht im November 2025 im Schnitt 1,72 Euro zugeordneten Umsatz, in den übrigen elf Monaten 0,92 Euro. Auf den November entfielen laut Studie 22 Prozent des Kampagnenumsatzes bei 13,1 Prozent der Nachrichten.

Die Daten stammen ausschließlich von Chatarmin-Kunden und sind nach Angaben des Anbieters nicht repräsentativ; Länder nennt die Studie nicht. Als zugeordnet gelten auch Bestellungen, die nach einem Linkklick oder „kürzlicher Chat-Aktivität“ eingingen – also auch solche, die ohne Nachricht zustande gekommen sein könnten. Ausgewertet ist zudem nur ein November, und die Zahlen beziehen sich auf Kampagnen, nicht auf Warenkorb-Erinnerungen. Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Weil Werbung nur an Kunden gehen darf, die ausdrücklich eingewilligt haben, erreicht der Kanal zunächst nur einen Teil der Kundschaft. Wie groß dieser Teil bei einem typischen Shop ist, hängt vom Aufbau der Kontaktliste ab und ist öffentlich nicht dokumentiert. Wann sich Warenkorb-Erinnerungen lohnen Entscheidend ist, wie viele Bestellungen eine Erinnerung zusätzlich auslöst. 1.000 Erinnerungen an deutsche Nummern kosten rund 113 Euro an Meta-Gebühren; bei üblichen Warenkorbwerten decken wenige zusätzliche Bestellungen diese Kosten. Messen lässt sich der Effekt aber nur mit einer Kontrollgruppe ohne Nachricht, denn am Black Friday kehren viele Kunden ohnehin zu ihrem Warenkorb zurück. Ein Rabattcode in einer zweiten Erinnerung kostet zusätzlich Marge. Günstiger sind Bestell- und Versandnachrichten: 1.000 Utility-Nachrichten an deutsche Nummern kosten 45,60 Euro. Auch dafür braucht es nach Auffassung von E-Recht24 eine Einwilligung des Kunden in die Kontaktaufnahme per WhatsApp, unabhängig vom Inhalt der Nachricht. Ob sie im Aktionszeitraum tatsächlich Kundenservice-Anfragen reduzieren, wie Anbieter argumentieren, ist für den deutschen Markt nicht unabhängig belegt. Einordnung WhatsApp ist für deutsche Händler ein vergleichsweise teurer Kanal mit enger Einwilligungspflicht und dünner Erfolgsmessung. Die Kosten pro Nachricht sind kalkulierbar, der Nutzen ist es bislang kaum: Wie viele zusätzliche Bestellungen eine Warenkorb-Erinnerung am Black Friday tatsächlich auslöst, lässt sich nur im eigenen Shop mit Kontrollgruppe ermitteln. Offen sind mehrere Punkte, die für die Planung relevant sind: Gilt die Bestandskundenausnahme des UWG für WhatsApp, und deckt eine E-Mail-Einwilligung den Kanal mit ab?

Wann aktiviert Meta die Limits für Marketingnachrichten auch im Europäischen Wirtschaftsraum?

Wie entwickeln sich die Tarife? Meta passt sie nach eigenen Angaben jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli oder 1. Oktober an.

Merken Teilen