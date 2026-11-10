Merken Teilen

Website-Betreiber können ihre Inhalte seit Ende August weltweit von Googles KI-Funktionen ausschließen, doch viele Verlage zögern, berichtet Digiday.com. Der Schalter wirke nämlich pauschal: Wer aussteige, verschwinde aus AI Overviews, AI Mode und Discover-Zusammenfassungen zugleich. Bislang liefere Google nur Impressionsdaten. Klickzahlen, die zeigen könnten, ob KI-Antworten Besucher schickten, müsse der Konzern britischen Publishern erst bis 3. Dezember vorlegen.

Google bietet Website-Betreibern seit Ende August weltweit die Möglichkeit, ihre Inhalte von den KI-Funktionen des Konzerns auszuschließen, berichtet Digiday.com. Der neue Schalter in der Search Console geht auf Vorgaben der britischen Competition and Markets Authority zurück, wurde von Google aber über Großbritannien hinaus geöffnet. Für Verlage entsteht damit eine schwierige Abwägung: Der Opt-out betrifft alle zentralen KI-Flächen zugleich, darunter AI Overviews, AI Mode und Discover-Zusammenfassungen. Pauschaler Ausstieg statt feiner Steuerung Das Problem liegt in der Bündelung der Kontrolle. Publisher können einzelne Funktionen nicht separat deaktivieren. Wer seine Inhalte aus Googles KI-Nutzung herausnimmt, verliert damit zugleich mögliche Sichtbarkeit auf mehreren Oberflächen. Gerade diese Reichweite versucht Google derzeit attraktiver zu machen: AI Mode und AI Overviews zeigen Links häufiger und prominenter, ergänzen Artikel-Karussells zu aktuellen Themen und liefern zusätzliche Verweise auf verwandte Geschichten. Nach Googles Darstellung sollen diese Anpassungen Verlagen helfen, ihre Inhalte besser zu verfolgen, zu kontrollieren und sichtbarer zu machen. Zusätzlich testet der Konzern Links von Namen von Video-Creators und Publishern zu deren Search-Profilen. Auch die Funktion Preferred Sources, mit der Nutzer bevorzugte Websites und Medien auswählen können, sei in diesem Jahr um das Siebenfache gewachsen. Für Verlage erhöht das den Druck, auf den neuen Flächen präsent zu bleiben.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Bislang stellt Google vor allem Impressionsdaten bereit. Sie zeigen, wie oft Inhalte in KI-Funktionen erscheinen. Was fehlt, sind Klickzahlen, die belegen könnten, ob diese Einblendungen tatsächlich Besucher auf Publisher-Seiten bringen. Chris Dicker, CEO von Candr Media und Eigentümer von Trusted Reviews, bezeichnet genau diese Kennzahl als maßgeblich dafür, ob Verlage den Schalter nutzen. Nach seiner Einschätzung halten sich viele Publisher mit Tests zurück, weil sie keinen großen Teil ihrer Aktivitäten riskieren wollen. Besonders heikel ist der Zeitpunkt vor dem Black Friday. Dicker erwartet, dass Google die Daten in den kommenden Wochen liefert; zugleich dürften Verlage in einer wichtigen Verkaufsphase kaum mit Opt-outs experimentieren. Google muss britischen Publishern die Klickdaten bis zum 3. Dezember vorlegen. Ob der Konzern sie auch weltweit bereitstellt, ist offen. Die globale Öffnung der ersten Vorgaben weckt bei Publishern jedoch entsprechende Erwartungen. Mehr Sichtbarkeit gegen weniger Kontrolle Auf Branchenseite wird die Lage als komplex beschrieben. Carly Steven, Director of Ecommerce and Commercial Editorial beim Daily Mail, verwies bei Digiday’s Media Strategies London darauf, dass neue URL-basierte Kontrollmöglichkeiten mit neuen Google-Funktionen zusammenfallen. Publisher müssten daher prüfen, ob sie wirklich auf den Oberflächen fehlen wollen, auf denen Nutzer Inhalte finden. David Buttle, Gründer der Publisher-Initiative SPUR, sieht in Googles Strategie den Versuch, genügend Referral-Traffic aus KI-bezogenen Angeboten zu liefern. So könnten Verlage freiwillig zustimmen, dass Google ihre Inhalte nutzt, statt für jede Nutzung vergütet zu werden. Für Publisher bleibt damit die zentrale Frage, ob der erwartete Traffic den Kontrollverlust rechtfertigt. Der nächste konkrete Prüfpunkt ist die Vorlage der Klickdaten für britische Publisher am 3. Dezember; URL-genauere Kontrollen sollen bis zum 3. März 2027 folgen.

Merken Teilen