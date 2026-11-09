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Amazons Einkaufsagent Alexa for Shopping nimmt Bestellungen per Kurznachricht entgegen und spielt im Chat bezahlte Produktanzeigen aus, berichtet Digiday.com. Eine Anzeige erscheine nur, solange der Kunde noch auswähle, und koste Werbetreibende vorerst nichts. Was der Agent selbstständig kaufe, etwa bei Erreichen eines Wunschpreises, bleibe werbefrei. Einkaufen könne Alexa auch in Shops außerhalb von Amazon. Zunächst teste eine kleine Gruppe eingeladener US-Kunden den Dienst, in den kommenden Wochen solle der Kreis auf Millionen wachsen.

Amazon erweitert seinen Einkaufsagenten Alexa for Shopping um Bestellungen per Kurznachricht. Nutzer können dem neuen Kontakt „Alexa Shopping“ schreiben, als würden sie eine Nachricht an eine Person senden: Waschmittel nachbestellen, eine Einkaufsliste aus einem Rezeptfoto erstellen oder ein Geschenk suchen, das bis Samstag ankommt. Alexa durchsucht Angebote, vergleicht Optionen, sendet Vorschläge zurück und legt ausgewählte Produkte in den Warenkorb. Der Checkout erfolgt, wenn der Kunde zustimmt. Wie Digiday.com berichtet, wird der Chat zugleich zu einem neuen Werbeumfeld. In den Antworten des Einkaufsagenten können Sponsored Products erscheinen. Die Platzierung greift in der Phase, in der Kunden noch auswählen. Damit rücken Marken in einen sehr persönlichen Kanal vor, in dem nur wenige Produktvorschläge Platz haben. Für Werbetreibende sind diese Anzeigen vorerst kostenlos. Werbung im Moment der Produktauswahl Amazon begrenzt die Anzeigen nach den vorliegenden Informationen auf die Entdeckungs- und Auswahlphase. Kauft Alexa selbstständig ein, etwa wenn ein gewünschter Preis erreicht ist, bleiben diese Vorgänge werbefrei. Das trennt Empfehlungen im Chat von automatisierten Käufen, bei denen Kunden besonders sensibel reagieren könnten, wenn ein bezahltes Produkt statt der erwarteten Auswahl geliefert würde.

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Für Amazons Werbung-Geschäft ist der Test dennoch relevant. Der Konzern kann prüfen, wie Nutzer auf Anzeigen in einem SMS-ähnlichen Dialog reagieren und wie sich Impressionen, Reporting und Wirkung in agentischen Einkaufssituationen messen lassen. Der unabhängige Ad-Tech-Berater Jonathan D’Sousa-Rauto verweist laut Bericht darauf, dass bei der Verbindung von Agentic Commerce und Advertising die Definition einer Impression sowie Messung und Auswertung besonders wichtig werden. Agent über App, Website und Geräte hinweg Alexa for Shopping soll über Amazons Shopping-App, die Website und Alexa-fähige Geräte funktionieren. Eine per Text gestartete Anfrage kann in andere Amazon-Kanäle wechseln und wieder zurückgeführt werden. Nutzer können Fotos senden, nach ähnlichen Produkten fragen, Preisalarme setzen oder den Agenten auf neue Produkte achten lassen. Der Dienst merkt sich zudem Präferenzen: Hinweise auf vegane Ernährung oder Marathontraining sollen spätere Empfehlungen beeinflussen. Über Shop Direct kann Alexa auch Produkte aus Shops außerhalb von Amazon anzeigen und kaufen. Damit erweitert der Dienst den Einkaufsradius über den eigenen Marktplatz hinaus. Amazon beschreibt Alexa for Shopping als persönlichen Einkaufsagenten, der sucht, vergleicht und kauft, während Kunden ihren Alltag fortsetzen. Der Ansatz verbindet Conversational Commerce, KI-gestützte Produktsuche und automatisierte Kaufprozesse in einem fortlaufenden Dialog. Start mit kleiner US-Testgruppe Zum Start ist die Textfunktion nur für eine kleine, eingeladene Gruppe von US-Kunden verfügbar. Interessierte können sich für Text-Updates registrieren und auf eine Einladung warten. In den kommenden Wochen will Amazon den Zugang auf Millionen weiterer Nutzer ausweiten. Laut Amazon haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 400 Millionen Kunden Alexa for Shopping genutzt; die Nutzung agentischer Funktionen sei seit Januar mehr als achtfach gewachsen. Der Test folgt auf frühere Erweiterungen im Anzeigen- und Shopping-Umfeld von Amazon. Im März kamen Sponsored-Products- und Sponsored-Brands-Prompts hinzu, im Mai ersetzte Alexa for Shopping den Dienst Rufus und übernahm die zentrale Suchleiste in der App. Der nächste Prüfpunkt ist nun, wie Kunden Anzeigen in einem privaten Textdialog akzeptieren, während Amazon den Kreis der Tester in den kommenden Wochen auf Millionen Nutzer vergrößern will.

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