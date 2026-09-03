Online-Händler haben ihre Werbebudgets auf Facebook und Instagram deutlich ausgeweitet. Laut einer Pressemitteilung von Emplifi stiegen die monatlichen Median-Ausgaben im E-Commerce binnen eines Jahres um 70 Prozent. Pro Meta-Konto kletterte der Wert von 16.426 Dollar im zweiten Quartal 2025 auf 27.966 Dollar im zweiten Quartal 2026. Grundlage ist Emplifis Social Ads Benchmark Report für Q2 2026, der anonymisierte Daten aus mehr als 7.700 Meta-Werbekonten auswertet.

Der starke Budgetanstieg geht mit besseren Leistungswerten einher. Die Klickrate im E-Commerce legte um 29 Prozent zu, während der Cost per Click um 18 Prozent auf 13,3 Cent sank. Damit weist der E-Commerce unter den erfassten Branchen die niedrigsten Klickkosten aus. Über alle Benchmarks hinweg stiegen die monatlichen Median-Ausgaben für Paid Social um 13 Prozent. Die weltweite Klickrate erhöhte sich um 18 Prozent, der Cost per Click sank um 9 Prozent.

Mehr Budget trifft auf höhere Effizienz

Emplifi deutet die Entwicklung als Hinweis darauf, dass höhere Investitionen und bessere Kampagnenleistung derzeit zusammenfallen. Susan Ganeshan, Chief Marketing Officer von Emplifi, verweist in der Mitteilung auf das Zusammenspiel nach dem Klick. Relevante Inhalte, echte Kundenbewertungen und ein reibungsloser Kaufprozess könnten demnach die Performance verbessern. Für Händler rückt damit der gesamte Weg vom Anzeigenkontakt bis zum Kauf stärker in den Fokus des Marketing.