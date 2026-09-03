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Indiens Online-Handel wächst bis 2030 auf 345 Mrd. Dollar, berichtet Whalesbook.com. Nach der Prognose des Analysehauses Infisum lege der Markt von 125 Mrd. Dollar 2024 um jährlich 18,4 Prozent zu. Fast die Hälfte des Zuwachses entfalle auf Sofortlieferdienste; deren Netz kleiner Stadtteillager werde von 2.525 auf 7.500 wachsen. Die Nachfrage ziehe vor allem in kleineren Städten jenseits der Metropolen an, die ausgabenstärkste Gruppe bleibe die Generation Z. Profitabel arbeite bislang kaum ein Anbieter: Der Ausbau der Logistik verschlinge bislang noch die Gewinne.

Indiens Onlinehandel vor starkem Wachstumsschub Indiens Onlinehandel steht nach einer Prognose des Analysehauses Infisum vor einer deutlichen Expansion. Der Markt soll von 125 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 345 Milliarden Dollar bis 2030 wachsen, berichtet Whalesbook.com. Das entspräche einer jährlichen Wachstumsrate von 18,4 Prozent. Getrieben wird die Entwicklung vor allem durch veränderte Konsumgewohnheiten, den Ausbau digitaler Infrastruktur und den rasanten Aufstieg von Sofortlieferdiensten. Quick Commerce entwickelt sich damit vom Nischenangebot zum zentralen Wachstumstreiber des indischen E-Retail-Marktes. Auf diesen Bereich könnten laut Prognose 45 bis 50 Prozent des zusätzlichen Wachstums entfallen. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 65 bis 70 Milliarden Dollar erwartet. Aktuell führen Blinkit mit rund 44 Prozent Marktanteil, Zepto mit 25 Prozent und Swiggy Instamart mit 20 Prozent das Segment an. Sofortlieferdienste bauen Stadtteillager massiv aus Das schnelle Liefermodell verlangt ein engmaschiges Netz kleiner Lager in Wohnortnähe. Die Zahl dieser sogenannten Dark Stores soll von 2.525 im Jahr 2025 auf 7.500 Standorte bis zum Ende des Jahrzehnts steigen. Damit rückt die Logistik in den Mittelpunkt des Wettbewerbs: Nähe zum Kunden, Warenverfügbarkeit und kurze Zustellzeiten entscheiden über Marktanteile, erhöhen aber zugleich den Kapitalbedarf.

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Die Nachfrage wächst inzwischen besonders stark außerhalb der großen Metropolen. Ein erheblicher Teil neuer Bestellungen kommt aus Tier-II- und Tier-III-Städten. Zugleich prägt die Generation Z die Ausgabenstruktur stärker als andere Kundengruppen. Sie gilt in der Prognose als ausgabenstärkste Käufergruppe und beeinflusst Sortimente, Liefererwartungen und digitale Einkaufsroutinen. Wachstum trifft auf Profitabilitätsdruck Trotz hoher Bestellvolumina arbeitet bislang kaum ein Anbieter dauerhaft profitabel. Der Ausbau der Liefernetze, die Kosten für Kundengewinnung und Kundenbindung sowie der Betrieb dezentraler Lager belasten die Ergebnisse. Für Investoren bleibt deshalb die Frage zentral, ob die Anbieter ihr Wachstum in tragfähige Geschäftsmodelle überführen können. Technologie soll helfen, die operative Effizienz zu verbessern. Händler setzen verstärkt auf KI und maschinelles Lernen, etwa für Bestandssteuerung, Nachfrageprognosen und Kundeninteraktion. Laut Prognose könnten solche Anwendungen die Produktivität im Handel bis 2030 um bis zu 37 Prozent steigern. Der erwartete Anstieg auf 440 Millionen Onlinekäufer eröffnet dem indischen E-Commerce große Spielräume. Gleichzeitig wächst der Druck, schnelle Lieferzusagen, Sortimentstiefe und Kostenkontrolle zusammenzubringen. Beobachtet wird nun, ob Quick-Commerce-Anbieter ihre Cashflows stabilisieren und die geplante Expansion der Lagernetze bis 2030 finanzieren können.

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Redaktion Thomas Rehm Redakteur Thomas Rehm ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Der erfahrene Fachjournalist schrieb zuvor viele Jahre für Titel der dfv Mediengruppe, darunter das Konsumgüter- und Verpackungsportal packaging-360.com, und begleitet heute die Themen Handel, Konsumgüter und Digitalisierung. Alle Beiträge