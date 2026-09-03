Sam’s Club beschleunigt seine Expansion in China, berichtet Scmp.com. Der Walmart-Ableger zähle im Juni 10,7 Mio. zahlende Mitglieder und habe am Montag seine sechste Pekinger Filiale eröffnet. Allein in diesem Jahr sollen noch 13 weitere Läden folgen, womit das Netz auf 76 Filialen wachse. Das Online-Geschäft sei laut Unternehmen einer der Haupttreiber für das Wachstum des auf Mitgliedschaft basierenden Großhändlers in China.

Sam’s Club baut sein China-Geschäft mit Tempo aus

Sam’s Club treibt seine Expansion in China deutlich voran. Der Walmart-Ableger hat am Montag seine sechste Filiale in Peking eröffnet und damit erneut starke Nachfrage ausgelöst. Wie Scmp.com berichtet, standen zur Eröffnung lange Schlangen kaufbereiter Kunden vor dem neuen Standort. Das Wachstum fällt in eine Phase, in der sich einige ausländische Marken aus dem chinesischen Markt zurückziehen oder ihre Präsenz verkleinern.

Die Basis des Modells ist eine zahlende Kundschaft. Nach Unternehmensangaben zählte Sam’s Club im Juni 10,7 Mio. Mitglieder in China. Das Unternehmen setzt auf Jahresgebühren, Großhandelskonditionen und exklusive Produkte. Die einfache Mitgliedschaft kostet 260 Yuan pro Jahr, die Premium-Variante 680 Yuan. Auf dieser Grundlage könnte der jährliche Mitgliedschaftsumsatz laut Bericht in diesem Jahr 3 Mrd. Yuan erreichen, umgerechnet etwa 450 Mio. US-Dollar.

Wachstum durch Preisversprechen, Exklusivität und Onlinegeschäft

Das Angebot trifft vor allem bei Konsumenten aus der Mittelschicht auf Resonanz. Cathy Chao, Senior Director Asia-Pacific Corporate Ratings bei Fitch Ratings, verweist auf die Breite und Qualität der Waren sowie auf Großhandelspreise. Viele Artikel seien exklusiv erhältlich und über andere Kanäle kaum zu finden. Dadurch entstehe bei Kunden der Eindruck, für eine angemessene Gebühr dauerhaft hochwertige Produkte zu fairen Preisen zu erhalten.