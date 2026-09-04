Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero empfehlen den Aktionären, das Angebot von Uber anzunehmen. Wie Manager-Magazin.de berichtet, bewertet die Unternehmensspitze die Offerte als im Interesse der Gesellschaft, der Anteilseigner und der Beschäftigten. Im Zentrum steht ein Kaufpreis von 41,50 Euro je Aktie, den Delivery Hero als fair und angemessen einstuft.

Prämie auf den Börsenkurs

Der angebotene Preis liegt nach Angaben des Berliner Unternehmens rund 35 Prozent über dem Dreimonatsdurchschnittskurs vor der Veröffentlichung von Ubers Angebotsabsicht Mitte Juli. Damit setzt die Führung ein klares Signal an den Markt: Aus ihrer Sicht bietet die Übernahme den Aktionären eine attraktive Bewertung gegenüber dem vorherigen Börsenniveau. Ein konkurrierendes Angebot gilt zugleich als wenig wahrscheinlich, da Uber bereits rund 53 Prozent an Delivery Hero hält.

Umbau gegen Kartellrisiken

Mit dem Zusammenschluss würde Uber zum größten Essenslieferdienst weltweit außerhalb von China aufsteigen. Um mögliche kartellrechtliche Hürden zu entschärfen, gibt Delivery Hero parallel sein Geschäft in 14 Ländern an den New Yorker Finanzinvestor SSW Partners ab. Diese Abgabe ist Teil der Struktur, mit der die Transaktion regulatorisch abgesichert werden soll.

Für den Berliner Standort enthält die Vereinbarung weitere Zusagen. Uber will den Sitz von Delivery Hero früheren Angaben zufolge bis mindestens 2029 in Berlin belassen, die Belegschaft dort stabil halten und bis zu zwei Milliarden Euro in Deutschland investieren. Damit verbindet sich die geplante Transaktion auch mit industriepolitischer Bedeutung für den Standort.

Frist für Aktionäre

Die Annahmefrist für das Angebot läuft vom 27. August bis zum 5. November. Aktionäre müssen in diesem Zeitraum entscheiden, ob sie die Empfehlung der Unternehmensführung annehmen. Maßgeblich sind dabei der gebotene Preis, die bereits bestehende Mehrheitsposition von Uber sowie die geplanten Schritte zur kartellrechtlichen Absicherung. Der nächste feste Prüfpunkt bleibt das Ende der Annahmefrist am 5. November.