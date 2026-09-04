Youtubes „Shopping-Affiliate-Programm“ startet jetzt auch in Deutschland, meldet Heise.de. Creator im Partnerprogramm könnten Produkte von Online-Händlern markieren und erhielten im Verkaufsfall Prozente. Die Provisionshöhe könnten die Händler pro Produkt festlegen. Momentan gehe der volle Satz an die Creator. Zum Start mit dabei seien About You, Bonprix, Home24, Kaufland, Mediamarkt-Saturn, Otto, Shop-Apotheke, Tchibo, Thalia und XXXLutz.

YouTube öffnet Shopping-Affiliate-Programm für Deutschland

YouTube startet sein Shopping-Affiliate-Programm jetzt auch in Deutschland, wie Heise.de berichtet. Creator im YouTube-Partnerprogramm können Produkte teilnehmender Händler direkt in Videos, Shorts und Livestreams markieren. Kauft ein Zuschauer anschließend im Shop des Händlers, erhalten die Creator eine Provision. Damit rückt YouTube das Thema Social Commerce stärker in den Mittelpunkt und verlagert Affiliate-Mechaniken aus der Videobeschreibung direkt in den Inhalt.

Bisher nutzten viele YouTuber vor allem klassische Affiliate-Links unter ihren Videos. Laut einem internen YouTube-Experiment erzielen Inhalte mit direkten Produkt-Tags jedoch mehr als doppelt so viele Klicks. Für Händler bedeutet das eine prominentere Platzierung ihrer Produkte, für Creator eine zusätzliche Erlösquelle neben Sponsoring, Werbeaufrufen und Beteiligungen an YouTube Premium. Neu ist außerdem, dass Zuschauer Produktinformationen auch am Fernseher aufrufen können.

Zehn Händler zum Start, Ausbau angekündigt

Zum Auftakt sind zehn Händler eingebunden: About You, bonprix, Home24, Kaufland, MediaMarktSaturn, Otto, Shop-Apotheke, Tchibo, Thalia und XXXLutz. Das Händlernetzwerk soll laut YouTube in den kommenden Wochen wachsen. Händler geben dafür ihre Produktkataloge frei; Creator wählen anschließend in YouTube Studio passende Artikel aus und verknüpfen sie mit ihren Inhalten. Für den E-Commerce entsteht damit ein weiterer Vertriebskanal innerhalb einer Plattform, auf der Produktentdeckung und Unterhaltung direkt zusammenfallen.