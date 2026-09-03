YouTube startet Affiliate-Shopping in Deutschland

Zehn Händler von Otto bis XXXLutz begleiten den Start des YouTube Shopping-Affiliate-Programms in Deutschland. Creator taggen Produkte direkt im Video, die Provisionsraten setzen die Händler selbst.

Für Händler beschreibt YouTube das Programm als Performance-Kanal: Sie sollen sehen, welche Creator-Inhalte Conversions auslösen, und reichweitenstarke Videos über Mediakampagnen als Anzeige verlängern können. Die Pressemitteilung spricht an dieser Stelle von „Boosting“, der Blogbeitrag allgemeiner von „Mediakampagnen“.

Händler geben ihre Produktkataloge über das Google Merchant Center frei, die Daten synchronisieren sich laut YouTube dynamisch. Creator wählen daraus Produkte aus und verknüpfen sie in YouTube Studio direkt mit ihren Videos – nach Angaben des Unternehmens in Langformaten, Shorts und Livestreams sowie auf Smartphone, Desktop und Fernseher. Zuschauer landen über die Tags im Shop des Händlers. Neu ist laut Briese außerdem eine KI-gestützte Funktion, die Creator beim Taggen gezeigter Produkte automatisch unterstützt.

YouTube rollt sein Shopping-Affiliate-Programm in Deutschland aus. Das teilt Andreas Briese, Managing Director YouTube Germany, während eines Roundtables am 3. September 2026 . Zum Start sind nach Unternehmensangaben zehn Händler dabei: ABOUT YOU, bonprix, Home24, Kaufland, MediaMarktSaturn, OTTO, Shop-Apotheke, Tchibo, Thalia und XXXLutz. Das Netzwerk solle in den kommenden Wochen erweitert werden.

Konditionen: Raten setzen die Händler

Die Provisionsraten legen nach der Google-Merchant-Center-Hilfe die teilnehmenden Marken und Händler selbst fest – je Produkt und Angebotszeitraum, ergänzt um befristete Sonderraten für einzelne Kanäle. Teilnehmen können nach den Teilnahmevoraussetzungen von YouTube nur Creator im YouTube-Partnerprogramm, die dessen Mindestabonnentenzahl erreichen. Musik- und Kinderkanäle sind ausgeschlossen. Ausgezahlt wird erst 60 bis 120 Tage nach dem Kauf über AdSense, damit Retouren verrechnet werden können. Für getaggte Videos gelten zudem die Richtlinien für bezahlte Produktplatzierungen. Creator müssen entsprechende Inhalte kennzeichnen.

Die zugehörige Hilfeseite war am Tag der Ankündigung noch nicht aktualisiert. Deutschland fehlte dort in der Länderliste. Wann alle berechtigten deutschen Kanäle Zugriff erhalten, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Zahlen stammen überwiegend aus dem Haus

YouTube unterlegt den Start mit drei Datenpunkten. Über 25 Millionen angemeldete Nutzerinnen und Nutzer hätten im Juni 2026 in Deutschland shoppingbezogene Suchanfragen gestellt. In einem internen globalen Experiment im Juli 2026 hätten Videos mit Produkt-Tags über 110 Prozent mehr Produktklicks erzielt als Videos mit reinen Beschreibungslinks. Beide Werte weist der Blogbeitrag selbst als interne Daten aus, sie sind nicht unabhängig überprüfbar. Der dritte Beleg – YouTube werde von Zuschauenden in Deutschland als Video-Plattform Nummer 1 für Produktrecherche eingestuft – stammt aus der von Google beauftragten Kantar-Studie „Future of Video“ (2.500 wöchentliche Videonutzer zwischen 18 und 64 Jahren, Feldzeit 9. Februar bis 10. März 2026).

Social Commerce bleibt in Deutschland eine Nische

Die Ausgangslage ist zurückhaltender, als die Startkommunikation nahelegt. Nach der NIM-Kurzstudie „Social Media Shopping in Deutschland“ (April 2025, 1.000 Befragte zwischen 16 und 74 Jahren) standen 57 Prozent der Befragten dem Einkaufen in sozialen Medien eher oder sehr kritisch gegenüber, nur 19 Prozent eher oder sehr positiv. 27 Prozent der erwachsenen TikTok-Nutzer hatten damals bereits im TikTok Shop gekauft, hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung 12,5 Prozent.

Für Händler unterscheidet sich das YouTube-Modell allerdings in einem Punkt vom TikTok Shop: Der Kauf findet nicht auf der Plattform statt, sondern im eigenen Shop. Kundendaten, Checkout und Retourenprozess bleiben beim Händler, YouTube liefert Reichweite und Attribution. Damit rückt das Programm näher an klassisches Affiliate-Marketing als an Social Commerce im engeren Sinn – mit dem Unterschied, dass die Aussteuerung und die Provisionslogik in der Hand einer Plattform liegen, die zugleich den Werbekanal verkauft.