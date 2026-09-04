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Die australische Beauty-Plattform Beauticate hat ihr Online-Magazin neu aufgelegt und mit dem „Beauticate Shop“ einen eigenen Marktplatz gestartet, meldet Retailnews.asia. Statt Sortimentstiefe, Bewertungen und Empfehlungsalgorithmen setze das Unternehmen auf redaktionell ausgewählte Produkte. Gründerin Sigourney Cantelo, früher Beauty-Direktorin bei der australischen Vogue, betreibe das Magazin seit 2014. Über den eigenen Verkauf wolle Beauticate Umsätze unmittelbar bei der Leserschaft erzielen, statt sie über Affiliate-Links an Dritte weiterzureichen.

Die australische Beauty-Plattform Beauticate verbindet ihr neu aufgelegtes Online-Magazin mit einem eigenen Marktplatz. Wie Retailnews.asia berichtet, startet das Unternehmen den „Beauticate Shop“ als kuratiertes Handelsangebot. Im Mittelpunkt stehen redaktionell ausgewählte Produkte, die direkt aus dem publizistischen Umfeld heraus verkauft werden. Kuratiertes Angebot statt endloser Produktlisten Beauticate positioniert den Shop bewusst anders als viele große Beauty-Plattformen im E-Commerce. Während etablierte Anbieter häufig über Sortimentstiefe, Kundenbewertungen und automatisierte Empfehlungen wachsen, setzt Beauticate auf eine engere Auswahl. Diese soll Orientierung bieten, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher in digitalen Kanälen mit einer Vielzahl ähnlicher Produkte konfrontiert sind. Gründerin Sigourney Cantelo bringt dafür eine klare redaktionelle Prägung mit. Sie war früher Beauty-Direktorin bei Vogue Australia und betreibt Beauticate seit 2014 als digitales Magazin. Der neue Shop erweitert dieses Modell um eine direkte Verkaufsebene. Beauticate will Transaktionen künftig unmittelbar bei der Leserschaft erzielen, statt Kaufinteresse vor allem über Affiliate-Links oder Weiterleitungen an Dritte zu monetarisieren.

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Content und Handel rücken näher zusammen Der Schritt passt zu einem breiteren Trend im asiatisch-pazifischen Raum. Dort gewinnen contentgetriebene Handelsmodelle an Bedeutung, weil die Kosten für Kundengewinnung über klassische Werbenetzwerke steigen. Digitale Publisher und spezialisierte Creator versuchen deshalb, bestehenden organischen Traffic stärker über eigene Shops zu nutzen. Für Beauticate wird damit die redaktionelle Auswahl selbst zum Verkaufsargument. Der Shop testet, ob eine kompakte Produktauswahl tragfähige Conversion-Raten erreichen kann, obwohl der Beauty-Onlinehandel häufig über große Markenpartnerschaften, Rabatte und algorithmische Produktempfehlungen skaliert. Die zentrale Frage lautet, ob professionelle Vorauswahl die Kaufentscheidung ausreichend erleichtert. Testfall für Beauty-Publisher Der Beauticate Shop ist damit mehr als eine Sortimentserweiterung. Er prüft, ob ein Magazin seine redaktionelle Glaubwürdigkeit in ein direktes Handelsmodell überführen kann. Für Markenaufbau, Publisher-Commerce und spezialisierte Beauty-Angebote ist der Fall besonders relevant, weil er organische Reichweite stärker an eigene Erlöse bindet. Offen bleibt, wie groß die Nachfrage nach eng kuratierten Beauty-Edits im Wettbewerb mit etablierten Plattformen ausfällt. Retailnews.asia verweist auf ein Leser-Voting zur Frage, ob redaktionelle Kuratierung die Zukunft des Beauty-Commerce ist. Bislang wurden dort 17.925 Stimmen gezählt.

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Redaktion David Wöllenstein Redakteur David Wöllenstein ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Er schreibt über E-Commerce, Retail-Technologie und digitale Geschäftsmodelle — zuletzt intensiv über Agentic Commerce und den Einsatz von KI im Handel. Alle Beiträge