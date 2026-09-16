Die Großhandelsverkaufspreise lagen im August um 6,8 Prozent über dem Vorjahresmonat, meldet das Statistische Bundesamt. Einen kräftigeren Sprung gab es zuletzt im Februar 2023. Ausschlaggebend seien weiterhin die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, die Energie und Rohstoffe verteuern: Mineralölerzeugnisse kosteten 36,1 Prozent mehr als vor einem Jahr, Nicht-Eisen-Metalle 27,4 Prozent, Datenverarbeitungsgeräte 11,1 Prozent.

Die Großhandelsverkaufspreise in Deutschland sind im August 2026 deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lagen sie 6,8 Prozent über Vorjahr. Damit beschleunigte sich die Teuerung spürbar: Im Juli hatte die Jahresrate noch 5,3 Prozent betragen, im Juni 4,9 Prozent. Einen stärkeren Anstieg hatte es zuletzt im Februar 2023 gegeben, als die Großhandelspreise um 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zulegten.

Energie und Rohstoffe treiben die Preise

Als Hauptgrund nennt Destatis weiterhin die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten. Sie verteuern vor allem Energieprodukte und Rohstoffe und wirken damit direkt auf die Preisbildung im Großhandel. Besonders stark fiel der Anstieg bei Mineralölerzeugnissen aus: Sie kosteten 36,1 Prozent mehr als im August 2025. Gegenüber Juli 2026 erhöhten sich die Preise in dieser Warengruppe um 4,8 Prozent.

Auch Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Metallhalbzeug verteuerten sich erheblich. Im Jahresvergleich lag das Plus bei 27,4 Prozent, gegenüber dem Vormonat bei 1,3 Prozent. Chemische Erzeugnisse wurden auf Großhandelsebene 13,6 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte lagen 11,1 Prozent über dem Vorjahresniveau und 1,5 Prozent über Juli. Damit zeigen sich die Preisimpulse in mehreren produktionsnahen Bereichen, die für Industrie, Handel und Konjunktur relevant sind.