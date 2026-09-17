Sephora testet in den USA einen neuen Zugang zum digitalen Beauty-Vertrieb: Ab dem 19. September 2026 startet der Händler den „Sephora Drop Shop“ auf TikTok Shop, berichtet Retail-News.de. Im Mittelpunkt stehen exklusive Produktpremieren, die zunächst auf TikTok verkauft werden. Erst später sollen ausgewählte Artikel auf Sephora.com, in Filialen oder über weitere Kanäle verfügbar sein.

Produktlaunch als Plattform-Event

Das Pilotprojekt verbindet Produktentdeckung, Inszenierung, Beratung und Kauf innerhalb einer Plattform. Einmal im Monat sollen ausgewählte Partnermarken neue Produkte im Drop-Format präsentieren. Vor dem Verkaufsstart baut Sephora über Teaser, interaktive Inhalte und Creator-Clips Reichweite auf. Den Abschluss bildet jeweils ein Livestream mit Markengründern, Creatorn und weiteren Gastgebern, in dem Produkte erklärt und direkt verkauft werden.

Damit rückt Sephora die Mechanik von Social Commerce stärker ins Zentrum seiner Vertriebsstrategie. Beautyprodukte eignen sich dafür besonders, weil Farben, Texturen, Anwendung und Wirkung visuell gezeigt werden können. Gleichzeitig lassen sich Fragen aus der Community aufnehmen und in die Präsentation einbinden. Der Drop Shop wirkt dadurch eher wie ein redaktionell inszeniertes Verkaufsformat als wie klassischer E-Commerce.