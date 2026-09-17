Ab 19. September verkauft der Beautyhändler Sephora in den USA Neuheiten zuerst in einem Tiktok-Pilotshop, berichtet Retail-News.de. Einmal im Monat bringe dann der „Sephora Drop Shop“ Produkte ausgewählter Partnermarken, angeschoben von Teasern und Creator-Clips; ein Livestream mit Markengründern verkaufe sie schließlich direkt. Erst danach lande eine Auswahl auf Sephora.com und in den Filialen. Wie lange das dauern werde, lasse der Händler offen.
Sephora testet in den USA einen neuen Zugang zum digitalen Beauty-Vertrieb: Ab dem 19. September 2026 startet der Händler den „Sephora Drop Shop“ auf TikTok Shop, berichtet Retail-News.de. Im Mittelpunkt stehen exklusive Produktpremieren, die zunächst auf TikTok verkauft werden. Erst später sollen ausgewählte Artikel auf Sephora.com, in Filialen oder über weitere Kanäle verfügbar sein.
Produktlaunch als Plattform-Event
Das Pilotprojekt verbindet Produktentdeckung, Inszenierung, Beratung und Kauf innerhalb einer Plattform. Einmal im Monat sollen ausgewählte Partnermarken neue Produkte im Drop-Format präsentieren. Vor dem Verkaufsstart baut Sephora über Teaser, interaktive Inhalte und Creator-Clips Reichweite auf. Den Abschluss bildet jeweils ein Livestream mit Markengründern, Creatorn und weiteren Gastgebern, in dem Produkte erklärt und direkt verkauft werden.
Damit rückt Sephora die Mechanik von Social Commerce stärker ins Zentrum seiner Vertriebsstrategie. Beautyprodukte eignen sich dafür besonders, weil Farben, Texturen, Anwendung und Wirkung visuell gezeigt werden können. Gleichzeitig lassen sich Fragen aus der Community aufnehmen und in die Präsentation einbinden. Der Drop Shop wirkt dadurch eher wie ein redaktionell inszeniertes Verkaufsformat als wie klassischer E-Commerce.
TikTok rückt an den Anfang der Vertriebskette
Bemerkenswert ist die zeitweise Exklusivität: Einzelne Neuheiten sollen zunächst nur über den Sephora-Shop auf TikTok erhältlich sein. TikTok erhält damit bei bestimmten Launches Vorrang im Vertrieb. Wie lange diese Exklusivphasen dauern, hat Sephora bislang offengelassen. Auch zu Umsatzplänen und Sortimentstiefe macht das Unternehmen keine Angaben.
Für Sephora ist das Format zugleich ein Markttest. Der Händler kann beobachten, welche Produkte, Creator und Präsentationsformen Aufmerksamkeit tatsächlich in Käufe übersetzen. Das ist für einen Beautyhändler relevant, der traditionell als Kurator und Trendsetter im Prestige-Segment gilt. Zugleich gewinnen Plattformen und Creator an Einfluss, weil neue Marken über virale Inhalte und Direct-to-Consumer-Vertrieb schnell Reichweite aufbauen können.
Beauty zählt zu TikToks stärksten Handelsfeldern
Die Wahl der Kategorie ist strategisch naheliegend. Nach Angaben Sephoras ist Beauty die meistgesuchte Kategorie auf TikTok; monatlich sollen dort mehr als eine Milliarde Suchanfragen zu Beauty-Themen stattfinden. Auch TikTok Shop wächst im US-Markt stark: Für die erste Jahreshälfte 2025 meldete TikTok ein Umsatzplus von 120 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. EMARKETER schätzte den US-Umsatz der Plattform für 2025 auf 15,82 Milliarden Dollar.
Ob Sephora das Modell über den US-Piloten hinaus ausbaut, bleibt offen. Für andere Märkte ist der Test dennoch relevant, weil TikTok Shop seit März 2025 auch in Deutschland verfügbar ist. Die nächsten Prüf Punkte sind die Dauer der Exklusivfenster, die Auswahl weiterer Partnermarken und die Frage, ob monatliche Drops regelmäßig relevante Verkaufsereignisse erzeugen.
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