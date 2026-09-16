TikTok Shop wächst in den USA deutlich

TikTok Shop hat sich 2025 in den USA zu einem der dynamischsten Verkaufskanäle im digitalen Handel entwickelt. Das Gross Merchandise Value erreichte nach Daten von Momentum Works 15,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtet Retailnews.asia. Für 2026 peilt ByteDance in Nordamerika 20 Milliarden US-Dollar an. Damit positioniert sich die Plattform stärker als Vertriebskanal für chinesische Hersteller und heimische Anbieter, trotz regulatorischem Druck und harter Konkurrenz durch Temu und Amazon.

Das Modell kombiniert Creator-Livestreams, algorithmische Produktempfehlungen und einen direkten Checkout. Damit rückt TikTok Shop näher an den Impulskauf heran als klassische, suchbasierte Marktplätze. Besonders stark liefen 2025 Mode, Kosmetik und Unterhaltungselektronik. Diese Kategorien machten den Großteil der Bestellungen aus und profitierten von kurzen Videolinks, Creator-Shops und hoher Sichtbarkeit im Feed.

Niedrige Gebühren, schnellerer Versand

Für Händler war die Plattform vor allem durch niedrigere Provisionen und subventionierten Versand attraktiv. Viele Anbieter, die zuvor vor allem über Amazon Seller Central verkauften, nutzten TikTok Shop als zusätzlichen Absatzkanal. Parallel baute ByteDance die operative Basis aus: Partnernetzwerke in Kalifornien und Texas übernahmen größere Fulfillment-Mengen und verkürzten die Lieferfenster für lokal verfügbare Ware. Ergänzend blieben vergünstigte Luftfrachtrouten aus Shenzhen und Yiwu Teil der Lieferstruktur.