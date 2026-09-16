Tiktok Shop setzte 2025 in den USA 15,1 Mrd. Dollar um, 68 Prozent mehr als im Vorjahr, berichtet Retailnews.asia. Für 2026 peile Bytedance 20 Mrd. Dollar an. Mode, Kosmetik und Unterhaltungselektronik hätten den Großteil der Bestellungen ausgemacht. Niedrige Provisionen und subventionierter Versand lockten Händler weg von Amazon. Partnerlager in Kalifornien und Texas verkürzten die Versandwege. Zu erwarten sei, dass die Werbekosten für die Händler weiter steigen werden.
TikTok Shop wächst in den USA deutlich
TikTok Shop hat sich 2025 in den USA zu einem der dynamischsten Verkaufskanäle im digitalen Handel entwickelt. Das Gross Merchandise Value erreichte nach Daten von Momentum Works 15,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtet Retailnews.asia. Für 2026 peilt ByteDance in Nordamerika 20 Milliarden US-Dollar an. Damit positioniert sich die Plattform stärker als Vertriebskanal für chinesische Hersteller und heimische Anbieter, trotz regulatorischem Druck und harter Konkurrenz durch Temu und Amazon.
Das Modell kombiniert Creator-Livestreams, algorithmische Produktempfehlungen und einen direkten Checkout. Damit rückt TikTok Shop näher an den Impulskauf heran als klassische, suchbasierte Marktplätze. Besonders stark liefen 2025 Mode, Kosmetik und Unterhaltungselektronik. Diese Kategorien machten den Großteil der Bestellungen aus und profitierten von kurzen Videolinks, Creator-Shops und hoher Sichtbarkeit im Feed.
Niedrige Gebühren, schnellerer Versand
Für Händler war die Plattform vor allem durch niedrigere Provisionen und subventionierten Versand attraktiv. Viele Anbieter, die zuvor vor allem über Amazon Seller Central verkauften, nutzten TikTok Shop als zusätzlichen Absatzkanal. Parallel baute ByteDance die operative Basis aus: Partnernetzwerke in Kalifornien und Texas übernahmen größere Fulfillment-Mengen und verkürzten die Lieferfenster für lokal verfügbare Ware. Ergänzend blieben vergünstigte Luftfrachtrouten aus Shenzhen und Yiwu Teil der Lieferstruktur.
Die Entwicklung zeigt, wie eng Content, Handel und Logistik inzwischen verzahnt sind. In Südostasien hatte ByteDance das Modell bereits erprobt, bevor es stärker in westliche Märkte übertragen wurde. Dort soll regionaler Content Commerce 2026 ein Volumen von 77,9 Milliarden US-Dollar erreichen. In Indonesien, Vietnam und Thailand machen Social-Video-Transaktionen bereits einen zweistelligen Anteil der gesamten Onlinehandelsausgaben aus.
Wettbewerb um Reichweite wird teurer
Der Wettbewerb bleibt intensiv. Temu wirbt weiter mit Rabattcoupons und spielerischen Empfehlungsmechaniken um preisbewusste Käufer. Shopee investiert in Südostasien in Creator-Anreize, um die eigene Marktposition gegen ByteDance zu verteidigen. Für Händler auf TikTok Shop dürfte der wachsende Andrang zugleich die Kosten erhöhen: Mit mehr Anbietern steigt der Druck auf Feed-Platzierungen, und die Werbekosten werden voraussichtlich weiter zulegen.
Im Fokus steht damit, ob TikTok Shop seine Händlerbindung halten kann, während die Plattform weiter skaliert. RetailNews Asia verweist besonders auf den Prüfpunkt des Weihnachtsshopping-Zyklus 2026. Dann wird sichtbar, wie belastbar das Modell aus Social Commerce, Creator-Vertrieb und subventionierter Zustellung bleibt, während ByteDance in Nordamerika 20 Milliarden US-Dollar Umsatzvolumen anstrebt.
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