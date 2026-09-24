Die Region Asien-Pazifik bleibt das Schwergewicht des weltweiten E-Commerce. Nach Daten von ECDB entfallen weiterhin mehr als die Hälfte der globalen Online-Umsätze auf APAC, berichtet Retail-News.de. Vor der Pandemie lag der Anteil zeitweise bei rund 60 Prozent. Inzwischen bewegt er sich bei 54 bis 55 Prozent. Der Rückgang ist vor allem ein relativer Effekt: Andere Weltregionen haben während und nach der Pandemie schneller aufgeholt, während der asiatisch-pazifische Markt weiter auf hohem Niveau wächst.

China bleibt der zentrale Umsatztreiber

Der Vorsprung der Region beruht weiterhin maßgeblich auf China. Der chinesische Onlinehandel erzielte 2025 laut ECDB mehr als zwei Billionen US-Dollar Umsatz. Damit übertrifft der Markt die übrigen APAC-Länder deutlich. Für Südostasien, Indien, Australien und weitere kleinere Märkte der Region werden zusammen rund 639 Milliarden Dollar genannt. Chinas Wachstum hat sich zwar abgeschwächt, doch die große Ausgangsbasis sorgt weiter für erhebliche absolute Zuwächse.

Parallel gewinnen Südostasien und Indien an Dynamik. Beide Märkte befinden sich in einer früheren Phase der Onlinehandelsdurchdringung. Jedes Jahr kommen neue Käufergruppen hinzu, Plattformen bauen Reichweite auf und digitale Angebote werden alltäglicher. Die Wachstumsraten liegen dort höher als in reiferen Märkten. Trotzdem reicht die aktuelle Marktgröße noch nicht aus, um Chinas Gewicht innerhalb von APAC grundlegend zu verschieben.