Retail Media ist im digitalen Werbemarkt aus Sicht der Mediaagenturen in einer produktiveren Marktphase angekommen. Der Trendmonitor Retail Media 2026 von Die Mediaagenturen im BVDW und Die Mediaagenturen e. V. zeigt: Die Debatte verschiebt sich von der grundsätzlichen Relevanz hin zu Wirkungsnachweisen, Datentransparenz und technischer Anschlussfähigkeit. Laut BVDW.org erwarten Mediaagenturen für 2026 ein Wachstum von 12 Prozent, für 2027 bereits 15 Prozent.

Drei Viertel der Befragten stufen Retail Media als relevant bis sehr relevant für die künftige Entwicklung des digitalen Werbemarktes ein. Im Gartner-Hype-Cycle sehen 35 Prozent den Kanal inzwischen auf dem „Pfad der Erleuchtung“, ein Plus von 12 Prozentpunkten. Damit rückt Retail Media stärker in die operative Planung von Marketing- und Datenstrategien. Stärker wachsen sollen aus Sicht der Agenturen nur KI-Werbung mit 60 Prozent und GEO mit 16 Prozent.

Video treibt Instore und Offsite

Das größte Plus erwarten die Befragten für 2027 bei Instore-Retail-Media mit 21 Prozent und Offsite-Retail-Media mit 20 Prozent. Als zentraler Treiber gilt Video-Werbung, vor allem im Offsite-Bereich. Retail Media entwickelt sich damit über klassische Platzierungen hinaus und verbindet Handelsdaten, Reichweite und Aktivierung stärker mit digitaler Werbung.