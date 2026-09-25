Ab dem 27. September werden Umweltversprechen in der Werbung deutlich strenger reguliert. Mit der EmpCo-Richtlinie der EU, die Deutschland über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb umsetzt, geraten pauschale Green Claims stärker unter Druck, berichtet Haendlerbund.de. Wer Begriffe wie „umweltfreundlich“, „nachhaltig“ oder „klimafreundlich“ nutzt, braucht künftig konkrete und überprüfbare Belege. Vage Aussagen ohne Nachweis sind verboten, sofern keine hervorragende Umweltleistung belegt werden kann.

Als Umweltaussage gilt jede Angabe, nach der ein Produkt positive oder keine Auswirkungen auf die Umwelt hat. Erfasst sind auch Aussagen, wonach sich die Umweltwirkung eines Produkts im Laufe der Zeit verbessert. Damit reicht es nicht mehr aus, allgemeine Begriffe in Produktbeschreibungen, auf Verpackungen, in Newslettern oder im Shop einzusetzen. Die Aussage muss am selben Ort klar erläutert und belegbar sein.

Grenzen für Green Claims

Besonders relevant ist die Abgrenzung zwischen Gesamtprodukt und Einzelaspekt. Eine Umweltaussage darf sich nicht auf das gesamte Produkt beziehen, wenn sie tatsächlich nur einen bestimmten Bestandteil oder Prozess betrifft. Ein weiteres Verbot betrifft Klimaneutralitäts-Claims: Wird die angebliche Neutralität allein durch CO₂-Kompensation erreicht, darf damit künftig nicht mehr geworben werden. Solche Angaben gelten nach den neuen Vorgaben als unzulässig.