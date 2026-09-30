Westwing expandiert nach Irland und Bulgarien, berichtet Moebelkultur.de. Irland verbinde eine „digital geprägte Konsumkultur“ mit steigender Nachfrage nach hochwertiger Einrichtung, Bulgarien entwickle sich mit junger, urbaner Kundschaft zu einem der dynamischsten E-Commerce-Märkte Europas. Mit im Umzugskarton: Die in München entwickelte Eigenmarke mit zehnjähriger Qualitätsgarantie, Partnermarken, Einrichtungsberatung durch hauseigene Designer samt 3D-Visualisierungen sowie das B2B-Angebot für Gewerbekunden.

Westwing erweitert seine internationale Präsenz und startet erstmals in Irland und Bulgarien. Darüber berichtet Moebelkultur.de. Die Markteintritte fügen sich in die langfristige Wachstumsstrategie des 2011 gegründeten Unternehmens ein. Westwing positioniert sich als Premium-Anbieter im europäischen Online-Handel für Home & Living und bringt sein kuratiertes Sortiment aus Möbeln, Wohnaccessoires und Lifestyle-Produkten in zwei Märkte mit unterschiedlichen Profilen.

Zwei Märkte mit eigenem Profil

Irland steht aus Unternehmenssicht für eine digital geprägte Konsumkultur. Zugleich wächst dort die Nachfrage nach hochwertigem Interior-Design. Damit trifft Westwing auf ein Umfeld, in dem Online-Angebote und anspruchsvolle Einrichtungskonzepte gut zusammenpassen. Bulgarien wird dagegen als einer der dynamischeren E-Commerce-Märkte Europas beschrieben. Geprägt wird diese Entwicklung von einer jungen, urbanen Kundschaft, die sich zunehmend für zeitgenössische Einrichtung interessiert.

Mit dem Schritt in beide Länder stärkt Westwing seine Rolle als europäischer Anbieter im digitalen Home-&-Living-Segment. Die Expansion zeigt, dass das Unternehmen Märkte mit verschiedenen Ausgangslagen adressiert: in Irland eine bereits stark digital ausgerichtete Nachfrage, in Bulgarien ein wachsendes Umfeld mit urbaner Kundschaft und zunehmender Offenheit für moderne Interior-Angebote.