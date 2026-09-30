Westwing expandiert nach Irland und Bulgarien, berichtet Moebelkultur.de. Irland verbinde eine „digital geprägte Konsumkultur“ mit steigender Nachfrage nach hochwertiger Einrichtung, Bulgarien entwickle sich mit junger, urbaner Kundschaft zu einem der dynamischsten E-Commerce-Märkte Europas. Mit im Umzugskarton: Die in München entwickelte Eigenmarke mit zehnjähriger Qualitätsgarantie, Partnermarken, Einrichtungsberatung durch hauseigene Designer samt 3D-Visualisierungen sowie das B2B-Angebot für Gewerbekunden.
Westwing erweitert seine internationale Präsenz und startet erstmals in Irland und Bulgarien. Darüber berichtet Moebelkultur.de. Die Markteintritte fügen sich in die langfristige Wachstumsstrategie des 2011 gegründeten Unternehmens ein. Westwing positioniert sich als Premium-Anbieter im europäischen Online-Handel für Home & Living und bringt sein kuratiertes Sortiment aus Möbeln, Wohnaccessoires und Lifestyle-Produkten in zwei Märkte mit unterschiedlichen Profilen.
Zwei Märkte mit eigenem Profil
Irland steht aus Unternehmenssicht für eine digital geprägte Konsumkultur. Zugleich wächst dort die Nachfrage nach hochwertigem Interior-Design. Damit trifft Westwing auf ein Umfeld, in dem Online-Angebote und anspruchsvolle Einrichtungskonzepte gut zusammenpassen. Bulgarien wird dagegen als einer der dynamischeren E-Commerce-Märkte Europas beschrieben. Geprägt wird diese Entwicklung von einer jungen, urbanen Kundschaft, die sich zunehmend für zeitgenössische Einrichtung interessiert.
Mit dem Schritt in beide Länder stärkt Westwing seine Rolle als europäischer Anbieter im digitalen Home-&-Living-Segment. Die Expansion zeigt, dass das Unternehmen Märkte mit verschiedenen Ausgangslagen adressiert: in Irland eine bereits stark digital ausgerichtete Nachfrage, in Bulgarien ein wachsendes Umfeld mit urbaner Kundschaft und zunehmender Offenheit für moderne Interior-Angebote.
Eigenmarke, Partnermarken und Beratung
Zum Start erhalten Kundinnen und Kunden in beiden Ländern Zugriff auf die Westwing Collection. Die Eigenmarke wird in München entwickelt und ist mit einer zehnjährigen Qualitätsgarantie ausgestattet. Ergänzt wird sie durch ausgewählte Partnermarken. Damit verbindet Westwing kuratierte Produkte aus eigener Entwicklung mit weiteren Markenangeboten für Wohnen, Einrichtung und Lifestyle.
Auch die Serviceangebote werden in Irland und Bulgarien verfügbar sein. Dazu zählt der Westwing Design Service mit persönlicher Einrichtungsberatung durch hauseigene Designerinnen und Designer. Die Beratung umfasst auch 3D-Visualisierungen, mit denen Einrichtungsideen vorab räumlich dargestellt werden können. Zusätzlich richtet sich Westwing mit einem B2B-Angebot an gewerbliche Kundschaft.
Die Expansion nach Irland und Bulgarien erweitert den Zugang zu Westwings kuratiertem Home-&-Living-Angebot in Europa. Im Mittelpunkt stehen die Münchner Eigenmarke mit zehnjähriger Qualitätsgarantie, ausgewählte Partnermarken, persönliche Einrichtungsberatung und das B2B-Angebot für Gewerbekunden.