Der europäische E-Commerce bleibt trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit auf Wachstumskurs. Nach dem European E-commerce Report von Ecommerce Europe und EuroCommerce erreichten die Online-Umsätze 2025 911 Mrd. Euro, sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Darüber berichtet WWD.com. Der Bericht wurde vom Centre for Marketing Innovation der Amsterdam University of Applied Sciences erstellt und umfasst 38 europäische Länder, mit besonderem Fokus auf die 27 Mitgliedstaaten der EU.

Westeuropa bleibt größter Markt, wächst aber am langsamsten

Die Dynamik fällt regional deutlich unterschiedlich aus. Westeuropa ist mit 523,1 Mrd. Euro weiterhin der größte E-Commerce-Raum Europas und steht für 57 Prozent des gesamten europäischen Online-Umsatzes. Zugleich verzeichnete die Region mit fünf Prozent Wachstum den schwächsten Zuwachs. Südeuropa entwickelte sich mit acht Prozent am stärksten. Die Zahlen zeigen einen Markt, der insgesamt expandiert, dessen Schwerpunkt aber nicht mehr automatisch die höchste Wachstumsdynamik liefert.

Im Vergleich zu früheren Ausgaben enthält der Report keine aktuellen Aufschlüsselungen nach Produktkategorien. Als Grund wird fehlendes aktuelles Datenmaterial genannt. Stattdessen wurden neue Indikatoren aufgenommen, darunter der E-Commerce-Umsatz pro Kopf im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Die jüngsten verfügbaren Kategoriedaten stammen aus dem Jahr 2023. Damals kauften 70 Prozent der Online-Konsumenten in der EU Kleidung, Schuhe oder Accessoires. Damit lag Mode vor Multimedia-Diensten wie Filmen und Spielen mit 48 Prozent sowie Essenslieferungen mit 30 Prozent.