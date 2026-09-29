Sheins operatives Ergebnis sackte im ersten Halbjahr um 52,9 Prozent auf 493 Mio. Dollar ab, berichtet Retail-News.de. Trotz 6,4 Prozent mehr Bestellungen sei der Umsatz bei 20,13 Mrd. Dollar stagniert. In Europa brach der Quartalsumsatz um 13,9 Prozent ein, nachdem Shein vor dem Fall der 150-Euro-Zollfreigrenze die Preise erhöht habe.

Im zweiten Quartal gingen die Produktumsätze um 3,4 Prozent auf 9,68 Milliarden Dollar zurück. Gleichzeitig stiegen die Serviceerlöse um 44,2 Prozent auf 1,41 Milliarden Dollar. Ihr Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich von 8,9 auf 12,7 Prozent . Das Unternehmen wächst damit stärker über Drittanbieter, während das eigene First-Party-Geschäft nach Angaben des Managements langfristig weiter den Kern des Modells bilden soll.

Auch im zweiten Quartal zeigte sich diese Schere. Die Bestellungen stiegen um 7,6 Prozent, der Umsatz jedoch nur um 0,9 Prozent auf 11,08 Milliarden Dollar. SHEIN verweist auf den wachsenden Marketplace-Anteil: Bei Drittanbieter-Geschäften wird nicht der gesamte Warenwert als Umsatz erfasst, sondern vor allem die Serviceerlöse. Dadurch verändert sich die Umsatzstruktur sichtbar.

SHEINs erster Zwischenbericht seit dem Börsengang zeigt ein deutliches Spannungsfeld zwischen Reichweite und Ertrag. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Zahl der Bestellungen um 6,4 Prozent auf 549 Millionen, die aktiven Kunden wuchsen von 254 auf 291 Millionen. Der Nettoumsatz legte dagegen nur um ein Prozent auf 20,13 Milliarden US-Dollar zu. Das operative Ergebnis sank laut Retail-News.de um 52,9 Prozent auf 493 Millionen Dollar.

Europa und USA schwächeln

Regional entwickelte sich das Geschäft sehr unterschiedlich. In den USA sank der Umsatz im zweiten Quartal um sechs Prozent auf 2,47 Milliarden Dollar. In Europa fiel der Rückgang mit 13,9 Prozent auf 3,77 Milliarden Dollar deutlich stärker aus. SHEIN hatte vor dem Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze zum 1. Juli die Preise erhöht und die Online-Werbung reduziert. Zugleich ging das Absatzvolumen zurück.

Wachstum kam vor allem aus anderen internationalen Märkten. Dort stiegen die Erlöse um 21,6 Prozent auf 4,84 Milliarden Dollar. Besonders Lateinamerika trug mit höheren Bestellzahlen und zusätzlichen Kunden zu dieser Entwicklung bei. Damit verschiebt sich der regionale Schwerpunkt teilweise weg von den zuletzt belasteten Kernmärkten USA und Europa.

Kosten drücken die Profitabilität

Die Ergebnisentwicklung wurde vor allem durch höhere operative Kosten belastet. Im zweiten Quartal stiegen die Fulfilment-Kosten um 18,1 Prozent auf 5,59 Milliarden Dollar. Sie entsprachen damit mehr als der Hälfte des Quartalsumsatzes. Als Gründe nennt SHEIN höhere Ölpreise und Frachtkosten infolge geopolitischer Spannungen. Für die Logistik wird damit sichtbar, wie stark globale Kostenfaktoren auf die Marge wirken.

Der bereinigte Nettogewinn des Quartals fiel um 66,6 Prozent auf 228 Millionen Dollar. Der ausgewiesene Nettogewinn von 2,40 Milliarden Dollar wurde dagegen maßgeblich durch einen Bewertungseffekt bei wandelbaren Vorzugsaktien geprägt. Er bildet die operative Entwicklung daher nur eingeschränkt ab. Im Halbjahr sank der bereinigte Nettogewinn um 55,6 Prozent auf 499 Millionen Dollar.

Strategischer Umbau läuft weiter

SHEIN will sein Sortiment breiter über verschiedene Preisstufen aufstellen. Neben dem bisherigen Niedrigpreissegment sollen Marken und Produkte mit höheren Durchschnittspreisen wachsen. Zugleich kündigt das Unternehmen höhere Investitionen in Qualität, Compliance und die Vermarktung seiner Markenstrategie an. Auch Technologie und lokale Logistik sollen weiter ausgebaut werden.

Der Bericht zeigt damit ein Unternehmen mit steigender Kundenzahl, aber sinkender operativer Ertragskraft. Für die kommenden Quartale bleibt offen, ob höhere Serviceerlöse, lokale Strukturen und höherpreisige Angebote die Belastungen aus Zöllen, Frachtkosten und schwächeren Umsätzen in Europa ausgleichen können. Der nächste konkrete Prüfpunkt ist die Entwicklung nach dem Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze zum 1. Juli.