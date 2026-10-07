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Kaufland öffnet laut Pressemitteilung seinen Marktplatz in Spanien und ist damit in neun Ländern aktiv. Erstmals verkaufe das Unternehmen in mehr Ländern ohne eigene Filialen als in Ländern mit Kaufland-Filialen. Dass das Modell trägt, solle der Start in den Niederlanden belegen: Dort habe es am ersten Tag mehr als doppelt so viele Bestellungen gegeben wie beim bisher stärksten Marktplatz-Start. In Spanien gehe Kaufland mit über 3.100 Händlern und mehr als zehn Mio. Artikeln an den Start.

Kaufland baut sein europäisches Marktplatzgeschäft weiter aus: Laut Pressemitteilung ist Kaufland.es jetzt live. Damit ist der Online-Marktplatz des Unternehmens in neun europäischen Ländern aktiv und wächst nach eigenen Angaben zum größten Marktplatz-Netzwerk aus Europa. Erstmals betreibt Kaufland sein Plattformgeschäft in mehr Ländern ohne eigene Filialen als in Märkten mit stationärer Präsenz. Spanien wird neuer Schwerpunkt der Expansion Der Start in Spanien markiert einen weiteren Schritt in der Internationalisierung. Nach Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Polen kamen Österreich, Frankreich, Italien, die Niederlande und nun Spanien hinzu. Während Kaufland in den ersten Auslandsmärkten bereits mit Filialen vertreten war, verschiebt sich das Gewicht inzwischen zu Ländern ohne eigenes stationäres Netz. Zum Launch treten in Spanien mehr als 3.100 Händler mit über zehn Millionen Artikeln an. Das Sortiment umfasst mehr als 6.400 Kategorien und positioniert Kaufland.es als breit angelegten Generalisten. Insgesamt verkaufen europaweit über 15.000 Händler auf den Kaufland-Marktplätzen. Potenziell können sie über das Netzwerk bis zu 220 Millionen Online-Kunden in neun Ländern erreichen.

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Spanien gilt dabei als attraktiver Zielmarkt: Mit rund 38 Milliarden Euro Umsatz ist das Land der fünftgrößte E-Commerce-Markt Europas. Ein großer Teil des Geschäfts läuft bereits über Marktplätze. Für deutsche Händler, die nach Spanien expandieren wollen, verweist Kaufland auf eine All-in-one-Lösung sowie den EPR-Service by Kaufland, der gesetzlich vorgeschriebene EPR-Nummern für Spanien hinterlegt. Rückenwind aus den Niederlanden Als Beleg für die Tragfähigkeit des Modells in Ländern ohne Filialnetz nennt Kaufland den jüngsten Start in den Niederlanden. Kaufland.nl ging Anfang September live. Zum Auftakt waren rund 3.000 Händler mit mehr als neun Millionen Artikeln vertreten. Am ersten Verkaufstag verzeichnete die Plattform mehr als doppelt so viele Bestellungen wie beim bis dahin stärksten Marktplatz-Launch. Inzwischen stehen auf Kaufland.nl über 13,5 Millionen Produkte zur Verfügung. Auch frühere Starts in Frankreich, Italien und Österreich wertet das Unternehmen als erfolgreich. Kaufland.fr und Kaufland.it erreichten wenige Monate nach dem Start jeweils bis zu eine Million Besucher pro Monat. In Österreich stieg die Markenbekanntheit seit dem Marktplatz-Launch um 24 Prozentpunkte auf 64 Prozent. Für Kundinnen und Kunden auf Kaufland.de soll die Expansion ebenfalls spürbar werden, weil neue spanische Händler zusätzliche Produkte einbringen. Der nächste Prüfpunkt bleibt, ob Kaufland.es die Dynamik aus den Niederlanden fortsetzt: Dort startete der Marktplatz mit über neun Millionen Angeboten und wuchs inzwischen auf 13,5 Millionen Produkte.

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