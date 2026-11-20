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Home Depot hat im dritten Geschäftsquartal rund 13 Prozent mehr über digitale Kanäle umgesetzt, berichtet Digitalcommerce360.com. Der Gesamtumsatz der laut eigenen Angaben größten Baumarktkette der Welt sei dagegen um 4,9 Prozent auf 43,4 Mrd. Dollar gewachsen. Als Treiber nenne das Management kürzere Ladezeiten der Website, KI-gestützte Suche und einen Expressdienst. Seit August liefere die Kette landesweit zehntausende Artikel binnen zwei Stunden aus, in den meisten Ballungsräumen für pauschal sieben Dollar. Mehr als die Hälfte der Online-Bestellungen wickle Home Depot inzwischen über die Filialen ab.

Digitalgeschäft wächst deutlich schneller als der Konzernumsatz Home Depot hat im dritten Geschäftsquartal 2026 sein Digitalgeschäft klar ausgebaut. Die über digitale Plattformen erzielten Umsätze stiegen laut Digitalcommerce360.com um rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wuchs der Online-Anteil deutlich schneller als der Konzern insgesamt: Der Gesamtumsatz der laut eigenen Angaben größten Baumarktkette der Welt legte um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar zu. Das Unternehmen meldete zugleich das stärkste vergleichbare Online-Wachstum seit fünf Jahren. Auch die vergleichbaren Umsätze insgesamt erreichten den höchsten Zuwachs seit vier Jahren. Für das Wachstum nennt das Management vor allem schnellere Ladezeiten der Website, eine KI-gestützte Suche und erweiterte Fulfillment-Optionen. Diese Investitionen sollen laut dem künftigen CEO Richard McPhail die Kundenzufriedenheit und die Conversion spürbar verbessert haben. Im E-Commerce profitiert Home Depot zudem von größeren Warenkörben. Transaktionen über 1.000 Dollar stiegen im Quartal um 4,5 Prozent. Als Treiber nannte das Unternehmen vor allem Elektrowerkzeuge und Haushaltsgeräte. Parallel halfen ein erweitertes Sortiment und gezielteres Marketing, die digitale Nachfrage zu stärken.

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Filialen werden zum Knotenpunkt der schnellen Lieferung Eine zentrale Rolle spielt das Filialnetz. Mehr als die Hälfte der Online-Bestellungen wird inzwischen über die Filialen abgewickelt. Home Depot beschreibt die Märkte damit als wichtigen Hub für vernetztes Fulfillment. Seit August bietet die Kette ihren Expressdienst landesweit an und liefert zehntausende Artikel binnen zwei Stunden aus. Der Service richtet sich an professionelle Kunden und Heimwerker. In den meisten großen Märkten kostet die Lieferung pauschal sieben Dollar. Laut Ann-Marie Campbell, der künftigen President und Chief Operating Officer, kommen die meisten Lieferungen sogar in weniger als einer Stunde an. Die Nutzung des Expressdienstes habe die Aktivität über alle Kanäle erhöht, den Umsatz gesteigert und die Zufriedenheitswerte verbessert. Home Depot hat die Lieferzeiten des Dienstes ausgeweitet und ihn auf nahezu alle Filialen ausgerollt. Damit verbindet der Konzern sein stationäres Netz enger mit digitalen Kaufprozessen. Die Entwicklung zeigt, wie stark Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Filialnähe im digitalen Baumarktgeschäft zusammenwirken. Profi-Kunden bleiben ein Wachstumstreiber Im dritten Quartal entwickelte sich das Geschäft mit professionellen Kunden stärker als das DIY-Segment, beide Kundengruppen verzeichneten jedoch positive vergleichbare Umsätze. Bei den Pro-Kunden meldete Home Depot bereits das neunte Quartal in Folge mit positivem vergleichbarem Wachstum. Das Plus zog sich laut Management durch verschiedene Profi-Gruppen, von Handwerkern in den Märkten bis zu größeren Unternehmen mit komplexen Projekten. Stark waren insbesondere pro-nahe Kategorien wie portable Stromversorgung, Rohre und Verbindungen, Warmwasserbereiter sowie Dämmstoffe. Um diese Entwicklung fortzusetzen, baut Home Depot seine digitalen B2B-Funktionen aus. Genannt werden Projektplanung, Materiallisten und Dashboards für Kundenkonten. Parallel steht ein Führungswechsel an: Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November den CEO-Posten von Ted Decker, der nach einer medizinischen Auszeit Vorstandsvorsitzender bleibt.

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