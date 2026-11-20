Merken Teilen

Walmarts Online-Geschäft hängt den Rest des Konzerns ab: Im dritten Quartal legte der E-Commerce-Umsatz weltweit um 17 Prozent zu, der Gesamtumsatz um 5,2 Prozent, berichtet Cnbc.com. Das Wachstum komme vor allem von Abholung und Lieferung aus den Filialen. Das US-Werbegeschäft sei sogar um 37 Prozent gewachsen. Laut Konzernchef John Furner vergrößere der KI-Assistent „Sparky“ die Warenkörbe im Schnitt um 40 Prozent. Trotz steigender Dieselkosten habe Walmart fast 8.000 Produkte verbilligt und die Jahresprognose angehoben: Der Umsatz solle nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen.

Walmart profitiert von Online-Bestellungen, Filialnähe und Werbeumsätzen Walmarts Online-Geschäft entwickelt sich im dritten Quartal deutlich dynamischer als der Konzern insgesamt. Der E-Commerce-Umsatz legte weltweit um 17 Prozent zu, während der Gesamtumsatz um 5,2 Prozent stieg, berichtet Cnbc.com. Das Wachstum speist sich vor allem aus Abholung und Lieferung aus den Filialen. Damit zahlt sich ein Modell aus, das stationäre Nähe mit digitalen Bestellwegen verbindet. Auch das US-Werbegeschäft bleibt ein Wachstumstreiber. Es wuchs den Angaben zufolge um 37 Prozent und stärkt damit eine margenstärkere Erlösquelle neben dem klassischen Handelsgeschäft. Analysten von UBS hatten bereits erwartet, dass Walmart Marktanteile gewinnt, den Onlinehandel weiter skaliert und zusätzliche Umsatzquellen ausbaut. Zugleich investiert der Konzern weiter in Preisattraktivität und Bequemlichkeit. Technologie soll Warenkörbe und Einkaufserlebnis vergrößern Eine wichtige Rolle spielt der KI-Assistent „Sparky“. Laut Konzernchef John Furner erhöht die KI-gestützte Unterstützung die Warenkörbe im Schnitt um 40 Prozent. Parallel führt Walmart neue Technik in den Filialen ein, darunter leuchtende digitale Regaletiketten, die mit der App verbunden sind. Bedenken, solche Systeme könnten zu nachfrage- oder personenbezogenen Preisänderungen führen, weist Walmart zurück.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft steht unter dem Zeichen gedämpfter Verbraucherstimmung. Walmart setzt dabei auf sein Preisimage, Lieferverbesserungen und Mitgliedschaftsangebote wie Walmart+. Im Oktober kündigte der Händler zudem eine gemeinsame Mitgliedschaftsoption mit Sam’s Club an; eigenständige Mitgliedschaften bleiben weiterhin verfügbar. Damit rückt der Konzern Bequemlichkeit und Kundenbindung stärker in den Mittelpunkt. Preissenkungen trotz Kostenbelastung Trotz höherer Dieselkosten hat Walmart nach eigenen Angaben fast 8.000 Produkte verbilligt. Schon im Vorquartal hatte das Management betont, Preise in mehreren Kategorien zu senken, unter anderem bei Rindfleisch. Zusätzlich verwies der Finanzchef auf Zollererstattungen, die Walmart zur weiteren Entlastung der Kunden einsetzen wolle. Vor der Veröffentlichung hatten Analysten für das dritte Fiskalquartal 64 Cent Gewinn je Aktie und 187,27 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Walmart hatte zuvor ein Umsatzplus von 3 bis 3,75 Prozent in Aussicht gestellt. Nach dem starken Quartal hob der Konzern seine Jahresprognose an: Der Umsatz soll nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen.

Merken Teilen