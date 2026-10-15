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Alibaba testet laut Pressemitteilung in China KI-Agenten zur Unterstützung von Online-Händlern, vorerst nur mit geladenen Nutzern. Das Werkzeug „QwenWork E-Commerce“ bündle Umsatz, Lagerbestand und Werbeausgaben mehrerer Plattformen und Shops in einer Übersicht. Das solle getrennte Logins und manuelle Berichte ersetzen. Aus Zielen und aktuellen Zahlen leite es Pläne für Sortiment, Werbung und Livestreams ab und markiere schwächelnde Shops. Zudem spüre es Trendthemen in sozialen Medien auf und erstelle Produktbilder und Werbetexte gleich stapelweise.

Alibaba bündelt Händlerarbeit in einem KI-Arbeitsplatz Alibaba testet in China das neue Werkzeug QwenWork E-Commerce, einen KI-Agenten für Online-Händler. Der Dienst läuft zunächst als Invite-only-Beta und ist über den Modus „E-Commerce Operations“ innerhalb der Arbeitsplatzplattform QwenWork erreichbar. Laut Pressemitteilung soll das System operative Aufgaben im E-Commerce stärker bündeln und Abläufe über mehrere Plattformen hinweg vereinfachen. Im Zentrum steht ein Dashboard, das Umsatz, Lagerbestand und Werbeausgaben aus verschiedenen Shops und Plattformen zusammenführt. Damit sollen getrennte Logins und manuelle Report-Abfragen entfallen. Auf Basis von Händlerzielen und aktuellen Leistungsdaten erstellt QwenWork E-Commerce Pläne für Sortiment, Marketing und Livestreaming. Das Tool aktualisiert Fortschritte täglich und weist auf schwächer laufende Shops hin. Von Trendanalyse bis Content-Produktion Für Kampagnen analysiert die Lösung Trendthemen in sozialen Medien und gleicht sie mit Produktvorteilen ab. Daraus entstehen Vorschläge für Kampagnenideen und optimierte Werbung. Händler können zudem Produktbilder und Werbetexte in größeren Mengen erzeugen lassen. Dazu zählen Hauptbilder, Demo-Visuals und Anzeigenkopien für Dutzende Produkte, jeweils nach vorgegebenen Anforderungen und Stilen.

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Die erzeugten Inhalte lassen sich anschließend in KI-gestützten Tabellen nach Produkt, Plattform und Version organisieren. QwenWork ist außerdem mit gängigen Werkzeugen für Händlerbetrieb und Management verbunden. Genannt werden unter anderem Business Advisor, Qianniu, Alimama Wanxiang Lab, Youzan, FastMoss und LinkFox. Damit positioniert Alibaba das Angebot als Arbeitsumgebung, die Planung, Content-Erstellung, Werbung und plattformübergreifende Steuerung enger miteinander verbindet. Praxisbeispiel zeigt Zeit- und Kosteneffekte Als Beispiel nennt Alibaba den Damen-Schuhhändler Liu Xianglong, der seit fast zehn Jahren im Onlinehandel aktiv ist. Er nutzte QwenWork, um eine Marktchance bei 3D-gedruckten Schuhen schneller zu prüfen. Die Vorbereitung eines Shops sank demnach von 30 Tagen auf sieben Tage. Die Kosten, die im klassischen Ablauf für Marktrecherche, Produktmuster und Fotografie bei mehr als 10.000 Yuan gelegen hätten, reduzierten sich auf einige Hundert Yuan an KI-Nutzungsgebühren. Die KI-gestützte Recherche und digitale Produktmuster ermöglichten es zudem, Nachfrage vor der Produktion zu testen. Das verringerte laut Darstellung Lager- und Liquiditätsrisiken. Für Händler ist daran vor allem relevant, dass QwenWork operative Entscheidungen früher mit Daten, Trendbeobachtung und visuellen Entwürfen verknüpft. Ausbau um proaktive Funktionen geplant Alibaba will QwenWork künftig über Produktmanagement, Marketing, Werbung, After-Sales-Service und Lieferketten weiter ausbauen. Geplant sind auch proaktive Betriebsfunktionen, die Probleme erkennen, erklären und bei autorisierten Maßnahmen unterstützen. Damit rückt KI stärker in laufende Händlerprozesse vor, statt nur einzelne Aufgaben wie Text- oder Bilderstellung abzudecken. QwenWork selbst ist seit August verfügbar. Nach Unternehmensangaben gewann die Plattform im ersten Monat mehr als 30 Millionen Nutzer, davon über die Hälfte aus Unternehmen. In einer realitätsnahen Bewertung von Jefferies zu acht führenden globalen Arbeitsplatz-KI-Agenten über fünf Büroaufgaben belegte QwenWork den ersten Platz.

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