Anders als die Konkurrenz verlangt AliExpress für seine neue Mitgliedschaft „Elite“ keine Gebühr, sondern Treue, berichtet Channelx.world. Einladen wolle die Plattform, wer im vergangenen Jahr mindestens fünfmal bestellt und mehr als 800 Dollar ausgegeben habe. Jedes Mitglied erhalte fünf Prozent Extrarabatt auf gekennzeichnete Produkte, am ersten Tag jedes Monats sogar acht Prozent. Außerdem verspreche AliExpress schnelle Lieferung, eigenen Kundenservice und Rücksendungen binnen 15 Tagen ohne zusätzlichen Nachweis.

AliExpress führt mit Elite ein neues Mitgliedschaftsprogramm ein, das sich an besonders aktive Käuferinnen und Käufer richtet. Nach Angaben von Channelx.world verzichtet die Plattform auf eine Gebühr und knüpft den Zugang stattdessen an bisherige Nutzung: Eingeladen werden Kunden, die im vergangenen Jahr mindestens fünf Bestellungen aufgegeben und mehr als 800 Dollar ausgegeben haben. In der englischen Mitteilung wird die Schwelle mit mehr als rund 600 Pfund angegeben.

Treueprogramm mit Preisvorteilen

Das Programm positioniert AliExpress im Wettbewerb der Mitgliedschaftsmodelle im E-Commerce. Berechtigte Nutzer sehen ihren Elite-Status direkt in der AliExpress-App. Dort werden auch spezielle Preise für Produkte angezeigt, die mit dem Elite-Label gekennzeichnet sind. Auf solche Artikel erhalten Mitglieder fünf Prozent Extrarabatt. Laut AliExpress gilt der Vorteil für Millionen von Produkten, darunter Sortimente aus Brand+, Choice und Local+.

Ein zusätzlicher Rabatttermin ist der erste Tag jedes Monats. Am sogenannten Elite Day steigt der Preisnachlass auf berechtigte Produkte auf acht Prozent. Damit verbindet AliExpress das Treueprogramm eng mit regelmäßig wiederkehrenden Kaufanlässen und macht die Mitgliedschaft vor allem über konkrete Ersparnisse sichtbar. Für die Plattform ist Elite damit auch ein Instrument, um wiederkehrendes Kaufverhalten stärker zu belohnen.