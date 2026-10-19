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American Express hat mit „Intent Intelligence“ ein Framework veröffentlicht, das Einkäufe von KI-Agenten nachprüfbar machen soll, berichtet Digitalcommerce360.com. Der Kunde gebe vorab frei, was der Agent wo und für wie viel kaufen dürfe. Daraus erzeuge das System ein Token, mit dem der Agent statt mit der echten Kartennummer bezahle. Das helfe Kartenherausgebern gegen Betrug und Händlern bei Streitfällen: Es belege, ob ein Fehlkauf auf das Konto des Bots gehe. Live-Integrationen gebe es bislang keine.

American Express hat mit Intent Intelligence ein technisches Framework veröffentlicht, das Einkäufe durch KI-gestützte Shopping-Agenten transparenter und nachprüfbarer machen soll. Wie Digital Commerce 360 berichtet, dokumentiert der Ansatz bereits vor der Transaktion, was Kundinnen und Kunden einem Agenten erlaubt haben: welches Produkt oder welche Dienstleistung er kaufen darf, bei welchem Händler und bis zu welchem Betrag. Im Kern geht es um autorisierten Kaufwillen, der dem Kartenherausgeber früher im Zahlungsprozess zur Verfügung steht. Statt mit der echten Kartennummer zu bezahlen, nutzt der Agent ein vom System erzeugtes Token beziehungsweise eine Intent ID. So lässt sich später prüfen, ob der Agent innerhalb der freigegebenen Vorgaben gehandelt hat. Für Kartenherausgeber kann das Betrugserkennung, Zahlungsfreigabe und Risikomanagement erleichtern. Für Händler entsteht ein Nachweis, ob ein Streitfall auf einen Fehler des Bots zurückgeht. Mehr Sicherheit für agentischen Handel Der Vorstoß fällt in eine Phase, in der Payment-Anbieter neue Werkzeuge für agentic commerce entwickeln. Solche Systeme können Produkte suchen, Preise vergleichen und Käufe im Auftrag von Verbraucherinnen und Verbrauchern abschließen. Gleichzeitig bleibt das Vertrauen begrenzt: Laut einer im August veröffentlichten NMI-Umfrage unter 1.000 Erwachsenen in den USA befürchteten 58 Prozent, dass ein KI-Shopping-Agent falsche Artikel, Größen, Farben oder Marken kauft. Weitere 60 Prozent sorgten sich, der Agent könne mehr ausgeben als beabsichtigt.

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Intent Intelligence setzt genau an diesem Punkt an. Kundinnen und Kunden können Höchstbeträge, Ablaufdaten und Händlerpräferenzen festlegen. Sie können außerdem definieren, wann ein Agent kaufen darf, etwa bei erneuter Verfügbarkeit eines Produkts oder am Cyber Monday. Das Framework unterstützt auch komplexere Freigaben, etwa eine Reiseversicherung nur dann zu kaufen, wenn zuvor die passenden Flugtickets erfolgreich gebucht wurden. Auch mehrere Transaktionen bei unterschiedlichen Händlern, etwa Schuhe und Socken, lassen sich abbilden. Was das für Händler bedeutet Für Händler entstehen durch automatisierte Kaufentscheidungen neue Risiken im E-Commerce. Ein Shop kann eine Bestellung korrekt ausführen und dennoch mit einer Reklamation konfrontiert werden, weil der Agent angeblich anders gehandelt hat als gewünscht. Ein dokumentierter Kaufauftrag kann hier als prüfbare Grundlage dienen. Er zeigt, ob die Bestellung den zuvor bestätigten Anweisungen entsprach oder ob der Fehler beim Agenten lag. American Express hatte Intent Intelligence bereits im April als einen von fünf Diensten im Agentic Commerce Experiences Developer Kit vorgestellt. Die nun veröffentlichte technische Spezifikation soll anderen Zahlungs- und Technologieanbietern ermöglichen, den Ansatz aufzugreifen. Neue produktive Funktionen bringt die Veröffentlichung bislang nicht: American Express bestätigte gegenüber Digital Commerce 360, dass es noch keine Live-Integrationen gibt.

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