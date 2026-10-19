Digitalminister Karsten Wildberger bringt eine Besteuerung von Umsätzen aus künstlicher Intelligenz ins Gespräch. Ziel ist es, KI-Firmen an den Kosten zu beteiligen, die durch den Umbau der Arbeitswelt entstehen. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) weist diesen Ansatz in einer Pressemitteilung zurück und warnt vor falschen Anreizen für Unternehmen.

Aus Sicht von Birgit Janik, Leiterin Steuern beim bevh, würde eine solche Abgabe Fortschritt und Produktivität belasten. KI gilt in ihrer Argumentation als zentraler Treiber für Produktivität, Effizienz und technologischen Fortschritt. Eine Steuer auf entsprechende Umsätze würde damit genau jene Entwicklung verteuern, die Unternehmen helfen soll, Prozesse zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Verband sieht Risiko für Investitionen

Der bevh kritisiert, dass eine KI-Steuer Investitionen in Zukunftstechnologien bremsen könnte. Unternehmen würden nach dieser Lesart weniger ermutigt, ihre Abläufe zu optimieren. Stattdessen entstünde eine zusätzliche Hürde für den Einsatz neuer Technologien. Besonders im Onlinehandel ist die Debatte relevant, weil digitale Prozesse, Automatisierung und datenbasierte Anwendungen eng mit Produktivität und Effizienz verbunden sind.