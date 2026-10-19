Google stattet die KI-Antworten seiner Suche mit mehr Links zu den Originalquellen aus, berichtet ITMagazine.ch. Der Konzern habe deren Zahl bereits schrittweise erhöht und wolle sie künftig häufiger weiter oben platzieren. Liefern nur wenige Treffer eine passende Antwort, hebe Google diese in einem eigenen Bereich am Anfang hervor, samt Erklärung ihres Nutzens. Ans Ende der Antworten setze Google zudem Links zu verwandten Artikeln.
Google erweitert die KI-Antworten in seiner Suche um mehr Verweise auf Originalquellen. Wie ITMagazine.ch berichtet, hat der Konzern die Zahl der Inline-Links in den KI-generierten Ergebnissen bereits schrittweise erhöht. Künftige Updates sollen diese Quellen zudem häufiger weiter oben in den Antworten platzieren. Damit rückt Google die Herkunft der Informationen stärker in den sichtbaren Bereich der Suche.
Bei Suchanfragen, zu denen nur wenige Treffer eine besonders passende Antwort liefern, plant Google eine zusätzliche Hervorhebung. Diese Quellen sollen in einem eigenen Bereich am Anfang der Antwort erscheinen. Ergänzend will Google erklären, welchen Nutzen die jeweiligen Links für die Suchenden haben. Ziel ist eine Suche, in der Originalquellen sichtbarer werden und Nutzer schneller einschätzen können, welche Inhalte zur Antwort beigetragen haben.
Mehr Quellen in KI-Antworten
Die Anpassungen betreffen vor allem die Darstellung der KI-gestützten Antworten. Inline-Links sollen nicht mehr überwiegend nachgelagert erscheinen, sondern häufiger direkt in den oberen Passagen der generierten Texte. Für Anbieter von Inhalten ist diese Änderung relevant, weil Quellen damit potenziell mehr Aufmerksamkeit innerhalb der Suchoberfläche erhalten. Google ergänzt die Antworten am Ende zudem um Links zu verwandten Artikeln, die thematisch weiterführen.
Auch die Nachrichtenansicht wird ausgebaut. Karussells innerhalb der KI-Suche sollen in weiteren Regionen und Sprachen verfügbar werden. Dabei will Google bevorzugte Nachrichtenquellen besonders hervorheben. Für Nutzer kann dies die Orientierung in aktuellen Themen erleichtern, sofern die Darstellung transparent zeigt, warum bestimmte Quellen prominenter erscheinen.
Tests bei Videos und Suche im Wandel
Zusätzlich testet Google bei Videoergebnissen eine Darstellung, bei der der Name des Creators oder Publishers verlinkt wird. Über diesen Link sollen sich weitere Inhalte der jeweiligen Person oder Organisation aufrufen lassen. Die Funktion erweitert die Quellenlogik über Textantworten hinaus und bindet Publisher stärker in die Suchergebnisse ein.
Der Bericht ordnet die Neuerungen in eine breitere Entwicklung ein. Google baut die KI-Suche auch in anderen Produkten und Bereichen aus. Genannt werden unter anderem die weltweite Verfügbarkeit der KI-gestützten Gmail-Suche für Nutzer kostenpflichtiger Abonnements, neue Möglichkeiten zur Personalisierung der Suche sowie Tests einer veränderten Oberfläche der Websuche. Der klassische Search-Button könnte dabei zugunsten neuer KI-Funktionen an Bedeutung verlieren.
Für Publisher, Nachrichtenanbieter und Creator bleibt damit ein zentraler Prüfpunkt, wie sichtbar ihre Inhalte in den neuen Antwortformaten tatsächlich werden. Google kündigt vor allem mehr Inline-Links, hervorgehobene Quellenbereiche und zusätzliche Verweise an; die nächsten genannten Entwicklungen reichen bis zu Funktionen und Tests vom 12. August 2026, 24. August 2026 und 22. September 2026.