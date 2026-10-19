Google erweitert die KI-Antworten in seiner Suche um mehr Verweise auf Originalquellen. Wie ITMagazine.ch berichtet, hat der Konzern die Zahl der Inline-Links in den KI-generierten Ergebnissen bereits schrittweise erhöht. Künftige Updates sollen diese Quellen zudem häufiger weiter oben in den Antworten platzieren. Damit rückt Google die Herkunft der Informationen stärker in den sichtbaren Bereich der Suche.

Bei Suchanfragen, zu denen nur wenige Treffer eine besonders passende Antwort liefern, plant Google eine zusätzliche Hervorhebung. Diese Quellen sollen in einem eigenen Bereich am Anfang der Antwort erscheinen. Ergänzend will Google erklären, welchen Nutzen die jeweiligen Links für die Suchenden haben. Ziel ist eine Suche, in der Originalquellen sichtbarer werden und Nutzer schneller einschätzen können, welche Inhalte zur Antwort beigetragen haben.

Mehr Quellen in KI-Antworten

Die Anpassungen betreffen vor allem die Darstellung der KI-gestützten Antworten. Inline-Links sollen nicht mehr überwiegend nachgelagert erscheinen, sondern häufiger direkt in den oberen Passagen der generierten Texte. Für Anbieter von Inhalten ist diese Änderung relevant, weil Quellen damit potenziell mehr Aufmerksamkeit innerhalb der Suchoberfläche erhalten. Google ergänzt die Antworten am Ende zudem um Links zu verwandten Artikeln, die thematisch weiterführen.