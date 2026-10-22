Ebay baut erneut Stellen ab: Der Online-Marktplatz streicht rund neun Prozent der Belegschaft. Nach Angaben von Reuters sind etwa 1.100 der zuletzt 12.300 Beschäftigten betroffen. CEO Jamie Iannone informierte die Mitarbeiter demnach in einem internen Memo über den Schritt; ein Unternehmenssprecher bestätigte die Entlassungen gegenüber Reuters. Bereits im Februar hatte Ebay rund 800 Jobs abgebaut, damals etwa sechs Prozent der Belegschaft.

Der Konzern begründet den erneuten Personalabbau mit dem Ziel, Strukturen zu vereinfachen und Mittel stärker auf die am schnellsten wachsenden Bereiche zu konzentrieren. Iannone schrieb laut Reuters, die Strategie funktioniere, zugleich erfordere die weitere Nutzung der Marktchancen bewusste Entscheidungen darüber, wo Ebay investiere und den Fokus setze. Betroffene Beschäftigte sollen in den kommenden Tagen informiert werden. Für das Personal bedeutet das die zweite größere Kürzungsrunde innerhalb eines Jahres.

Wachstum in profitablen Nischen

Der Stellenabbau fällt in eine Phase, in der Ebay an der Börse deutlich besser abschneidet als der Gesamtmarkt. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent zu, während der S&P 500 laut Reuters um rund zwölf Prozent stieg. Rückenwind kommt aus Bereichen, mit denen sich Ebay stärker von Wettbewerbern absetzen will: authentifizierte Luxusware, Sammlerstücke und generalüberholte Produkte. Diese Kategorien ziehen Kundinnen und Kunden an, die für begehrte oder geprüfte Artikel höhere Preise akzeptieren.