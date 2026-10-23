Glance und Google bringen in Indien, den USA und Japan KI-gestütztes Shopping auf Android-Fernseher, berichtet Storyboard18.com. Wer zustimmt, könne Googles Standard-Ruhebildschirm durch die Einkaufsoberfläche von Glance ersetzen. Dort sollen kuratierte Angebote aus Mode, Reisen, Essen und Wellness laufen. Virtuelle Anproben machten das Sofa zur Umkleidekabine. Ein Shopping-Agent verknüpfe Smartphone und Fernseher und greife dazu auf Produkte Hunderter angebundener Händler zurück.

Glance und Google bringen eine KI-gestützte Shopping-Erfahrung auf unterstützte Android-TV-Geräte in Indien, den USA und Japan, wie Storyboard18.com berichtet. Nutzer können dabei den standardmäßigen Google-Ruhebildschirm freiwillig durch die Einkaufs- und Entdeckungsoberfläche von Glance ersetzen. Voraussetzung ist eine aktive Zustimmung; die Umstellung erfolgt also per Opt-in.

Shopping wird Teil des Ambient Displays

Die Integration nutzt den Fernseher als Ambient Display und zeigt kuratierte Inhalte aus Mode, Reisen, Essen, Wellness und weiteren Lifestyle-Kategorien. Damit rückt der Bildschirm im Wohnzimmer stärker in die Nähe eines interaktiven Commerce-Kanals. Glance will Produkte, Looks und Inspirationen so präsentieren, dass Nutzer direkt vom TV aus entdecken, auswählen und über angebundene Handelspartner kaufen können.

Ein zentrales Element sind KI-basierte Visualisierungen. Dazu zählen virtuelle Anproben und Lifestyle-Simulationen, die etwa Mode oder Wohnideen auf dem großen Bildschirm greifbarer machen sollen. Der Fernseher wird damit zur Oberfläche für Produktinszenierung, während das Smartphone weiter in den Kaufprozess eingebunden bleibt. Der Shopping-Agent von Glance verbindet beide Geräte und greift auf Integrationen mit Hunderten Händlern zurück.