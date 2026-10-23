Shopware bleibt im Gartner Magic Quadrant als Visionär positioniert

Shopware wurde laut Pressemitteilung im „2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce“ erneut als „Visionär“ eingestuft. Der Marktforscher bewertete weltweit 14 Anbieter von Digital-Commerce-Plattformen anhand ihrer Umsetzungsstärke und der Vollständigkeit ihrer Vision. Für Shopware ist es die siebte Aufnahme in Folge in den Report.

Der Magic Quadrant soll Unternehmen, die B2C- oder B2B-Commerce-Plattformen vergleichen, eine strukturierte Einordnung des Marktes bieten. Bewertet werden nach Angaben von Shopware zentrale Fähigkeiten der Anbieter sowie deren Positionierung im globalen Digital-Commerce-Umfeld. In der aktuellen Ausgabe wurden 14 Digital-Commerce-Plattformen weltweit berücksichtigt.

Einordnung für Handel und Partner

Nach der in der Mitteilung zitierten Gartner-Definition verstehen „Visionaries“, wohin sich ein Markt entwickelt, oder verfolgen das Ziel, bestehende Marktregeln zu verändern; zugleich wird ihnen eine schwächere Umsetzung attestiert. Shopware hebt vor diesem Hintergrund den eigenen offenen und composable Ansatz hervor. Dazu zählen KI-gestützte Funktionen, erweiterte Integrationen und ein Partnernetzwerk, das Händlern und Agenturen mehr Eigenständigkeit bei Innovation, Skalierung und Wachstum geben soll.