Gartner stuft Shopware laut Pressemitteilung im „Magic Quadrant for Digital Commerce 2026“ erneut als „Visionär“ ein. Insgesamt habe der Marktforscher 14 Plattformen weltweit nach Umsetzungsstärke und Vollständigkeit der Vision bewertet. Shopware sei zum siebten Mal in Folge dabei und diesmal der einzige Visionär. Laut Gartner erkenne ein „Visionary“, wohin der Markt steuere, oder wolle seine Regeln umschreiben, aber bei der Umsetzung hapere es noch. Laut CEO Sebastian Hamann, wolle Shopware den Handel nicht nur verwalten, sondern „ihn immer wieder neu überdenken“.
Shopware bleibt im Gartner Magic Quadrant als Visionär positioniert
Shopware wurde laut Pressemitteilung im „2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce“ erneut als „Visionär“ eingestuft. Der Marktforscher bewertete weltweit 14 Anbieter von Digital-Commerce-Plattformen anhand ihrer Umsetzungsstärke und der Vollständigkeit ihrer Vision. Für Shopware ist es die siebte Aufnahme in Folge in den Report.
Der Magic Quadrant soll Unternehmen, die B2C- oder B2B-Commerce-Plattformen vergleichen, eine strukturierte Einordnung des Marktes bieten. Bewertet werden nach Angaben von Shopware zentrale Fähigkeiten der Anbieter sowie deren Positionierung im globalen Digital-Commerce-Umfeld. In der aktuellen Ausgabe wurden 14 Digital-Commerce-Plattformen weltweit berücksichtigt.
Einordnung für Handel und Partner
Nach der in der Mitteilung zitierten Gartner-Definition verstehen „Visionaries“, wohin sich ein Markt entwickelt, oder verfolgen das Ziel, bestehende Marktregeln zu verändern; zugleich wird ihnen eine schwächere Umsetzung attestiert. Shopware hebt vor diesem Hintergrund den eigenen offenen und composable Ansatz hervor. Dazu zählen KI-gestützte Funktionen, erweiterte Integrationen und ein Partnernetzwerk, das Händlern und Agenturen mehr Eigenständigkeit bei Innovation, Skalierung und Wachstum geben soll.
Für den E-Commerce-Markt ist die Einstufung vor allem deshalb relevant, weil Shopware diesmal nach eigenen Angaben der einzige Visionär im Quadranten ist. Co-CEO und Mitgründer Sebastian Hamann sieht darin eine Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. Shopware wolle Handel nicht lediglich verwalten, sondern ihn fortlaufend neu denken. Als nächste Entwicklung nennt das Unternehmen agentische KI sowie eine offene, skalierbare Plattform für B2B und B2C.
Plattformstrategie mit offenem Ansatz
Shopware beschreibt sich als offene Commerce-Plattform für das Zeitalter des agentischen Handels. Die Lösung soll global tätigen B2C- und B2B-Unternehmen eine leistungsfähige, agile und skalierbare Infrastruktur bieten. Grundlage ist laut Unternehmen die Kombination aus Open-Source-Technologie, API-first-Architektur und anpassbaren Funktionen, die sich erweitern lassen.
Ein zentraler Punkt der Plattformstrategie ist die Unterstützung verschiedener Bereitstellungsmodelle. Shopware nennt SaaS, PaaS und Self-Hosting als Optionen. Unternehmen sollen dadurch mehr Kontrolle über Infrastruktur und Daten erhalten und die Plattform an strategische Prioritäten anpassen können. Die vollständige Studie ist über den Report-Zugang von Shopware abrufbar.
Gartner weist in seinem Disclaimer darauf hin, dass die Nennung in Veröffentlichungen keine Empfehlung eines Unternehmens, Anbieters, Produkts oder Dienstes darstellt. Der Report „2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce“ stammt von Aditya Vasudevan, Penny Gillespie, Sandy Shen, Jason Daigler und Mike Lowndes und ist auf den 19. Oktober 2026 datiert.