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Mit umgerechnet rund 10,8 Mrd. Euro soll der türkische Online-Handel im November einen neuen Rekordwert erreichen, berichtet Hurriyet.de. Die Rabattsaison ziehe sich mittlerweile über den ganzen Monat, sagt Hakan Çevikoğlu vom E-Commerce-Verband Etid, mit Spitzen vom Singles’ Day am 11. bis zum Cyber Monday am 30. November. Im Vorjahresnovember sei der Umsatz um 41,5 Prozent gestiegen, die Zahl verkaufter Produkte und Dienstleistungen aber nur um 11,6 Prozent.

Türkischer Onlinehandel vor starkem November Der türkische Onlinehandel steht im November vor einem Rekordmonat. Nach Angaben von Hakan Çevikoğlu, Vorsitzender des Verbands der Electronic-Commerce-Betreiber ETİD, dürfte das E-Commerce-Volumen im Aktionszeitraum 600 Milliarden türkische Lira erreichen. Das entspricht umgerechnet rund 10,8 Milliarden Euro. Darüber berichtet Hurriyet.de. Die Entwicklung zeigt, wie stark sich der November als Handelsmonat in der Türkei etabliert hat. Rabattaktionen konzentrieren sich laut Çevikoğlu längst nicht mehr auf einzelne Aktionstage. Sie ziehen sich über den gesamten Monat und verdichten sich rund um markante Termine wie den Singles’ Day am 11. November, den Lehrertag am 24. November, den Shopping Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November. Damit wird aus einer punktuellen Rabattsaison ein längerer Kampagnenzeitraum, der Nachfrage, Bestellungen und Warenkörbe über mehrere Wochen prägt. Mehr Umsatz, aber moderateres Mengenwachstum Für die Dynamik im türkischen E-Commerce sind vor allem die Vergleichswerte bemerkenswert. Im November 2025 sei der Onlineumsatz gegenüber dem Vorjahresmonat um 41,5 Prozent gestiegen. Die Zahl der verkauften Produkte und Dienstleistungen legte im November des Vorjahres dagegen nur um 11,6 Prozent zu. Das deutet darauf hin, dass das Umsatzwachstum stärker von höheren Warenkorbwerten und Preisniveaus getragen wird als allein von zusätzlichen Stückzahlen.

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Auch der Anteil des digitalen Handels am gesamten Handelsvolumen fällt im Aktionsmonat höher aus als im Jahresdurchschnitt. Im November lag der E-Commerce-Anteil bei 22,4 Prozent, während für das Gesamtjahr 2025 ein Durchschnitt von 19,3 Prozent genannt wird. Der November bleibt damit ein Zeitraum, in dem sich die Verschiebung hin zum digitalen Einkauf besonders deutlich zeigt. Gefragte Sortimente und erwartete Bestellungen Für den laufenden Aktionsmonat werden durchschnittliche Warenkorbwerte zwischen 7.000 und 7.500 Lira erwartet. Besonders gefragt dürften Bekleidung, Schuhe und Accessoires sein. Hinzu kommen Elektronik, weiße Ware, kleine Haushaltsgeräte, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte sowie Artikel für Haus und Wohnen. Die genannten Kategorien verbinden typische Geschenk- und Aktionskäufe mit höherpreisigen Anschaffungen. Çevikoğlu rechnet zudem mit einem weiteren Anstieg des Bestellvolumens. Für den diesjährigen November wird ein Plus von zehn bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwartet. Der türkische Onlinehandel geht damit mit hohen Erwartungen in die intensivste Rabattphase des Monats, die am 30. November mit dem Cyber Monday ihren letzten großen Höhepunkt erreichen dürfte.

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