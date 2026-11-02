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Amazon bereitet in Großbritannien den Einstieg in den Online-Autohandel vor und sucht einen Manager für Händlerpartnerschaften, berichtet Merkur.de. Marktführer Autotrader warne seine Anleger bereits vor dem Neuling. Die deutschen Platzhirsche reagierten: Mobile.de dürfe die hiesige Carwow-Tochter übernehmen, AutoScout24 setze auf KI, die schon rund ein Fünftel der Leads liefere. Mobile.de beliefere Händler laut VAD-Präsident Burkhard Weller mit mehr als 70 Prozent ihrer Leads; der Preisdruck durch einen neuen Rivalen sei willkommen.

Amazon bereitet in Großbritannien den Einstieg in den Online-Autohandel vor. Der Konzern sucht dort einen Key Account Manager, der Händlerpartnerschaften aufbauen und das Plattformgeschäft entwickeln soll, berichtet Merkur.de. Für etablierte Autobörsen ist das ein deutliches Signal: Der US-Konzern könnte den britischen Markt als ersten Schritt für eine breitere europäische Expansion nutzen. Großbritannien als Testmarkt Der britische Markt gilt als überschaubar, technologieaffin und damit als geeigneter Einstiegspunkt. Auch andere Anbieter nutzten ihn bereits als Türöffner nach Europa. Der Branchenführer Autotrader reagiert entsprechend vorsichtig und warnt seine Anleger vor Amazon als neuem Wettbewerber im Automobilsektor. Der mögliche Markteintritt trifft auf eine Branche, in der Händler seit Jahren über hohe Kosten der Gebrauchtwagenplattformen klagen. Gerade im schwieriger gewordenen Neuwagengeschäft gewinnt der Gebrauchtwagenhandel weiter an Gewicht. Plattformen spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie Reichweite, Leads und Preiswettbewerb bündeln. Ein zusätzlicher Anbieter mit großer Markenbekanntheit und digitaler Infrastruktur könnte die Marktordnung verschieben. Für Händler wäre vor allem relevant, ob Amazon günstigere Konditionen, bessere Lead-Qualität oder neue Formen der Kundenansprache bietet.

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Deutsche Plattformen bereiten sich vor Auch in Deutschland bewegen sich die etablierten Anbieter. Mobile.de hat vom Bundeskartellamt grünes Licht für die Übernahme der deutschen Carwow-Tochter erhalten. AutoScout24 hat sich unter der Holding Autonex neu aufgestellt und rückt KI stärker in den Mittelpunkt. Laut Autonex-Finanzchef Coram Williams entstehen inzwischen rund 20 Prozent der Leads durch KI-gestützte Fahrzeugempfehlungen, mit steigender Tendenz. Die Technologie soll Kaufinteressenten gezielter durch die Suche führen. Sie stellt Rückfragen und ergänzt Anfragen um Informationen wie Telefonnummer, Erreichbarkeit oder Finanzierungsinteresse. Dadurch soll die Nachqualifizierung für Händler weniger Zeit beanspruchen. Autonex verweist zudem auf die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Echtzeitdaten der eigenen Marktplätze. Ein weiterer Fokus liegt auf dem grenzüberschreitenden B2B-Handel, der in Europa weiterhin stark fragmentiert ist. Preisdruck für die Platzhirsche Für den deutschen Markt zeigt die Aussage von VAD-Präsident Burkhard Weller, wie stark einzelne Plattformen bereits verankert sind. Mobile.de beliefere Händler demnach mit mehr als 70 Prozent ihrer Leads. Genau diese Abhängigkeit macht zusätzlichen Wettbewerb für viele Autohäuser attraktiv. Weller begrüßt den erwartbaren Preisdruck durch einen neuen Rivalen. Amazon trifft damit auf einen Markt, der einerseits von etablierten Reichweitenführern geprägt ist, andererseits nach neuen Impulsen sucht. Offen bleibt, wann und in welcher Form der Dienst in Großbritannien startet. Der nächste belastbare Hinweis dürfte aus Amazons Personalaufbau und den ersten Händlerpartnerschaften kommen; der Stand des Berichts ist der 31.10.2026.

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