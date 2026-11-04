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MediaMarkt und Saturn liefern Elektronik über Lieferando jetzt in 141 statt zehn deutschen Städten aus, berichtet Heise.de. Laut Lieferando seien 236 Märkte angebunden, das Sortiment wachse auf bis zu 10.000 Artikel pro Standort – zehnmal so viel wie zuvor. In neun von zehn Großstädten komme das Ladekabel binnen einer Stunde an, zum üblichen Regalpreis.

Lieferando weitet Elektronik-Schnelllieferung deutlich aus MediaMarkt und Saturn liefern Elektronikartikel über Lieferando jetzt in deutlich größerem Umfang aus. Der Service ist ab sofort in 141 deutschen Städten verfügbar, nachdem er zuvor auf zehn Städte beschränkt war, berichtet Heise.de. Nach Angaben von Lieferando sind dafür 236 MediaMarkt- und Saturn-Filialen angebunden. Die Ausweitung macht aus dem bisherigen Pilot- und Ausbauprojekt ein bundesweit sichtbares Angebot für kurzfristig benötigte Elektronik. Auch das Sortiment wächst erheblich. Pro Standort sollen künftig bis zu 10.000 Artikel über die Lieferando-App bestellbar sein, zehnmal so viele wie zuvor. Damit rückt der Service näher an den klassischen Filialbestand heran und verbindet stationären Handel mit schneller Logistik. In neun von zehn deutschen Großstädten soll eine Lieferung binnen einer Stunde möglich sein. Die Preise sollen laut Angaben den üblichen Regalpreisen in den Märkten entsprechen. Bestellung aus der Filiale, Zustellung per Kurier Am Ablauf ändert sich nichts: Mitarbeitende der nächstgelegenen Filiale stellen die Bestellung zusammen. Anschließend holt ein Lieferando-Kurier die Ware an der Click-&-Collect-Station ab und bringt sie zur Kundin oder zum Kunden. Die Lieferzeiten orientieren sich an den Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale. In der Regel wird damit von Montag bis Samstag geliefert.

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Zu den belieferten Städten zählen unter anderem Hamburg, München, Köln und Hannover. Ob eine konkrete Adresse im Liefergebiet liegt, zeigt die Lieferando-App. Zusätzlich listet Lieferando die verfügbaren Orte auf einer Übersichtsseite. Besonders gefragt sind nach Unternehmensangaben Produkte aus den Bereichen Gaming, Haushalt sowie TV und Audio. Zu den meistverkauften Artikeln zählen Apples AirTags, Playstation-Controller und Sofortbildfilme. Aus dem Berliner Pilotprojekt wird ein breiter Service Die Kooperation zwischen Lieferando und MediaMarktSaturn läuft seit Mai 2023. Gestartet war sie als Pilotversuch in Berlin. Damals lieferte Lieferando innerhalb des Berliner Stadtrings rund 100 Kleingeräte und Zubehörartikel innerhalb von 35 Minuten aus. Im Oktober 2023 wurde das Angebot auf mehr als 1.000 Artikel erweitert. Später kamen unter anderem Leipzig und Dresden hinzu. Die aktuelle Expansion zeigt, wie stark Sofortlieferdienste in den E-Commerce für kurzfristige Bedarfskäufe vordringen. Für MediaMarkt und Saturn ergänzt das Angebot bestehende Zustellmodelle. 2024 hatten die Elektronikketten bereits eine eigene Sofort-Lieferung mit Uber eingeführt. Sie kostet pauschal 4,90 Euro und soll Waren innerhalb von 90 Minuten zustellen. Für Kundinnen und Kunden liegt der Nutzen vor allem in der schnellen Verfügbarkeit von Zubehör, Kleingeräten und Unterhaltungselektronik. Ein vergessenes Ladekabel, ein Controller oder ein Haushaltsgerät kann damit direkt aus der Filiale kommen. Der nächste Prüfpunkt ist die tatsächliche Abdeckung vor Ort: Maßgeblich bleibt, ob die Lieferando-App die jeweilige Adresse freischaltet und ob die gewünschte Ware in einem der 236 angebundenen Märkte verfügbar ist.

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