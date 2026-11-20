Merken Teilen

Die Top-Entscheider des deutschsprachigen Online-Handels erklären KI-Agenten zum Megatrend, doch nur gut die Hälfte verfügt über ausreichend strukturierte Daten, zeigt eine Studie des EHI Retail Institute. Dabei halte fast jeder Befragte die Datenqualität für entscheidend. Neun von zehn erwarten, dass ihre Kunden mit KI suchen und auswählen. 57 Prozent rechnen mit Käufen, die Agenten ganz oder teilweise abwickeln. Die Sichtbarkeit in KI-Antworten werde zur zentralen Marketingdisziplin, glauben 85 Prozent.

Der deutschsprachige Onlinehandel stellt sich auf eine Phase tiefgreifender Veränderungen ein. Laut der Studie des EHI Retail Institute gelten KI-Bereitschaft und Agentic Commerce unter Top-Entscheider:innen als zentrale Trends der kommenden Jahre. Trotz gedämpfter Konsumlaune und wachsendem Druck durch internationale Anbieter blickt die Mehrheit der Befragten optimistisch auf die Entwicklung des Marktes. Im Zentrum steht die Frage, ob Unternehmen ihre Systeme, Daten und Organisation auf den Einsatz von KI ausrichten können. 94 Prozent der Befragten messen der Datenqualität eine entscheidende Bedeutung bei, 91 Prozent erwarten saubere Produktdaten als Differenzierungsfaktor. Zugleich zeigt sich eine deutliche Lücke zwischen Anspruch und Realität: Nur 51 Prozent geben an, über ausreichend strukturierte Daten zu verfügen. Damit wird die technische und organisatorische Vorbereitung zum Engpass für jene Händler, die KI-Anwendungen wirtschaftlich nutzen wollen. Besonders groß sind die Erwartungen an dialogbasierte Anwendungen und KI-Agenten. 91 Prozent der Entscheider:innen rechnen damit, dass relevante Teile der Kundschaft KI künftig für Suche, Auswahl und Kaufvorbereitung nutzen. 57 Prozent erwarten, dass Agenten Einkäufe ganz oder teilweise abwickeln. Damit verschiebt sich der Wettbewerb im E-Commerce: Sichtbarkeit entsteht zunehmend in KI-generierten Antworten, nicht allein über klassische Such- und Shop-Umgebungen.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Marketing rückt näher an KI-Antworten Für Marken und Shops wird die Präsenz in KI-Systemen zu einer neuen Aufgabe. 85 Prozent der Befragten sehen die Markensichtbarkeit in KI-Antworten als zentrale Marketingdisziplin. Relevant wird damit, wie Produkte, Inhalte und Daten so strukturiert werden, dass sie in dialogbasierten Kaufprozessen auffindbar bleiben. EHI-Experte Lars Hofacker ordnet den Wandel als Wettbewerb um den Zugang zur Kundschaft ein: Erfolgreich werde sein, wer neue Technologien wirtschaftlich in relevante Kundenerlebnisse übersetzen kann. Parallel dazu bleiben die wirtschaftlichen Erwartungen ambivalent. Acht von zehn Befragten beurteilen die Zukunft des E-Commerce in den kommenden fünf Jahren grundsätzlich positiv. 91 Prozent rechnen mit steigenden Umsätzen, mehr als ein Fünftel sogar mit starkem Wachstum. Gleichzeitig erwarten 46 Prozent sinkende Margen. Der Markt dürfte also wachsen, während Preisdruck, Investitionsbedarf und Plattformwettbewerb die Ertragslage belasten. Mehr Konzentration im Markt Die Befragten gehen zudem von einer stärkeren Verdichtung aus. 83 Prozent erwarten eine zunehmende Marktkonzentration, 80 Prozent eine spürbare Verschärfung des Wettbewerbs durch internationale Plattformen. Besonders kleinere Unternehmen könnten unter Druck geraten: 74 Prozent rechnen bei ihnen mit einer Konsolidierung in den nächsten fünf Jahren. Als besonders betroffene Branchen nennt die Studie Bekleidung mit 81 Prozent, Unterhaltungselektronik mit 72 Prozent und Schuhhandel mit 69 Prozent. Die EHI-Studie „Trends im E-Commerce 2026“ betrachtet zentrale Entwicklungen bis 2031. Grundlage sind qualitative Tiefeninterviews mit 25 Top-Entscheider:innen des deutschsprachigen E-Commerce sowie eine Onlinebefragung unter 83 Entscheider:innen aus verschiedenen Branchen, Managementebenen und Unternehmensbereichen. Ausführlich vorgestellt wird die Studie im Rahmen der EHI-Session am 3. Dezember.

Merken Teilen