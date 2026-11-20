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Google, Meta, Shopify und Amazon holen den Einkauf in ihre KI-Assistenten, berichtet Retailbrew.com. Bei Googles „Universal Cart“ etwa suche und vergleiche die KI Produkte und wickle die Bezahlung über Google Pay ab, der Online-Shop des Händlers werde zur Datenquelle. Für Händler gehe es damit nicht mehr um den Klick, sondern um einen Platz in der Auswahl fremder Plattformen. Aber noch bleibe das Ende der Online-Shops aus: Momentan treibe die KI den Shops eher Kunden zu: Laut Adobe stieg der KI-Traffic auf US-Händlerseiten im September um 71 Prozent.

Google, Meta, Shopify und Amazon verschieben den Onlinekauf in ihre eigenen KI-Oberflächen. Wie Retailbrew.com berichtet, entstehen damit Einkaufsassistenten, die Produkte finden, vergleichen, Preise beobachten und den Kaufabschluss direkt auslösen können. Für Händler verändert sich dadurch die Rolle des eigenen Shops: Er bleibt wichtig, wird aber stärker zur Datenquelle für Plattformen, auf denen die eigentliche Kaufentscheidung vorbereitet und teilweise abgeschlossen wird. Checkout wandert in den Assistenten Googles am 15. Oktober gestarteter Universal Cart zeigt die Richtung. Die KI sucht und vergleicht Produkte, verfolgt Preise und ermöglicht den Checkout mit wenigen Klicks über Google Pay. Nutzer können Artikel alternativ in den Warenkorb eines Händlers übertragen und dort kaufen. Dennoch markiert das Modell einen Wandel im E-Commerce: Der Weg zum Kauf muss nicht mehr zwingend über die Händlerseite führen. Meta verfolgt mit dem im September vorgestellten KI-Assistenten Muse einen ähnlichen Ansatz. In Kooperation mit Shopify und Stripe kann Muse Käufe vorbereiten, holt vor dem Abschluss aber eine Bestätigung des Nutzers ein. Shopify lässt KI-Agenten in der Shop-App einkaufen, sobald der Nutzer den Kauf über Shop Pay freigibt. Amazon baut Alexa for Shopping ebenfalls in diese Richtung aus: Der Assistent recherchiert Produkte, vergleicht Angebote, verfolgt Deals und bietet einen Checkout per Tipp an. Beim Einkauf per Textnachricht bleibt der Abschluss innerhalb von Amazon.

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Händler konkurrieren um Auswahl, nicht nur um Klicks Die Plattformen bauen damit denselben Ablauf nach: Entdeckung, Vergleich und Transaktion in einer Oberfläche. Produktsuche wird dialogorientierter; statt Suchbegriffe einzutippen, formulieren Kunden Wünsche und lassen sich durch Optionen führen. Für Händler bedeutet das laut Carl Hewitt von der Hewitt Matthews Group, dass sie künftig weniger um den Klick kämpfen, sondern um einen Platz in der Auswahl fremder Plattformen. Zu den Partnern von Googles Universal Cart zählen unter anderem Nike, Sephora, Target, Ulta Beauty, Walmart, Wayfair sowie zahlreiche Shopify-Händler. Ein schnelles Ende der Onlineshops zeichnet sich allerdings nicht ab. Analystin Sky Canaves von eMarketer betont, dass diese Systeme für viele Verbraucherbedürfnisse derzeit noch nicht zuverlässig genug funktionieren. Auch Bryan Gildenberg von Confluencer Commerce verweist darauf, dass Versuche, dem Handel eine neue Oberfläche vorzuschalten, seit Langem schwer umzusetzen sind. Aktuell treibt KI den Händlerseiten sogar messbar mehr Besuche zu: Adobe zufolge stieg der KI-Traffic auf US-Retail-Seiten im September 2026 um 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Werbung wird zum offenen Prüfpunkt Für Google und Amazon berührt der Wandel auch das Werbegeschäft. Wenn Kaufberatung stärker in KI-Gesprächen stattfindet, geraten klassische suchbasierte Anzeigen unter Druck. Amazon erweitert Alexa for Shopping laut Andy Szanger von CDW auch, um externe KI-Agenten abzuwehren und das eigene Werbeumfeld zu schützen. Canaves erwartet, dass Suchwerbung schrumpfen könnte; offen bleibt, ob neue Anzeigenformate diese Erlöse schnell genug ersetzen. Für die nächsten Handelstage rechnet Adobe mit weiterem Wachstum des KI-Traffics: 159 Prozent an Thanksgiving, 95 Prozent am Black Friday und 88 Prozent am Cyber Monday.

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