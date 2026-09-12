Amazon DSP öffnet ChatGPT Ads im US-Pilot

Der neue Amazon-Zugang ist kein globaler Rollout. Für Händler zählt jetzt, ob Feed, Messung und Ausschlüsse für Werbung in KI-Gesprächen passen.

Nach der Einordnung von Search Engine Land läuft der Zugang zunächst über Amazon DSP als Managed Service. Amazon hilft demnach bei Setup und Optimierung; der Pilot ist zum Start auf die USA begrenzt. Werbekunden können ChatGPT-Inventar auf CPC- und CPM-Basis einkaufen. Zusätzlich sollen Produktfeed-Anzeigen möglich sein, bei denen Anzeigen-Assets aus Produktkatalogen erzeugt werden. Die Anzeigen erscheinen laut dem Bericht als Text- und Bildeinheiten unter organischen ChatGPT-Antworten und tragen eine Sponsored-Kennzeichnung. Search Engine Land

Amazon Ads macht ChatGPT Ads für erste US-Werbekunden über die eigene Werbeplattform erreichbar. Das Unternehmen hat am 10. September 2026 eine Partnerschaft mit OpenAI gemeldet; ausgewählte Advertiser in den USA testen die Integration derzeit als Pilot. Für Onlinehändler in Deutschland bedeutet das keine sofortige Freischaltung, aber einen relevanten neuen Beschaffungsweg: Wer Amazon DSP für US-Media nutzt, kann KI-Inventar künftig möglicherweise in bestehende Kampagnenlogik einbeziehen, statt ChatGPT Ads nur separat bei OpenAI oder über andere Partner zu prüfen. Amazon beschreibt die Integration als Möglichkeit, bestehende Amazon-Ads-Kampagnen um eine „conversational ad experience“ in ChatGPT zu erweitern, nennt aber keinen Termin für weitere Märkte oder eine allgemeine Verfügbarkeit über den Pilot hinaus. Amazon Ads

Der neue Amazon -Zugang zu ChatGPT Ads ist kein globaler Rollout, sondern ein begrenzter Pilot. Für Händler zählt deshalb weniger die schnelle Budgetverschiebung als die Frage, ob Produktfeed, Messung und Ausschlüsse für Werbung in KI-Gesprächen belastbar vorbereitet sind.

Wichtig ist die Rollenverteilung: Amazon wird dadurch nicht zum Auslieferungssystem innerhalb von ChatGPT. Search Engine Land berichtet, OpenAI kontrolliere weiterhin Delivery und Platzierung, während Amazon die Einkaufs- und Kampagnenbeziehung übernimmt. Auch das Reporting bleibt im Pilot eher kampagnenorientiert. Genannt werden aggregierte Leistungsdaten wie Impressions, Klicks, Kosten je Ergebnis, CPM und CPC. Für erste Media-Tests reicht das, ersetzt aber keine eigene Attributionslogik bis in Shop, Marketplace-Listing oder CRM.

Warum Commerce-Teams anders planen müssen als bei Suchwerbung

Der operative Unterschied liegt im Nutzungskontext. In ChatGPT geben Nutzer oft keine knappen Keywords ein, sondern beschreiben Bedarf, Budget, Einschränkungen und Alternativen. Amazon formuliert selbst, Werbekunden könnten Nutzer erreichen, während diese Optionen prüfen, vergleichen und Entscheidungen vorbereiten. Daraus folgt für Händler: Produktdaten müssen nicht nur suchmaschinenlesbar sein, sondern im Vergleich bestehen. Titel, Variantenlogik, Bilder, Preis- und Verfügbarkeitsdaten, Versandversprechen und Landingpages werden wichtiger, wenn eine Anzeige neben einer KI-Antwort zu mehreren Optionen steht.

Vor einem Testbudget sollten Commerce-Teams deshalb drei Prüfungen anstoßen. Erstens: Sind Produktfeeds aktuell genug, um keine falschen Preise, nicht lieferbare Varianten oder unvollständige Bildsets in ein neues Umfeld zu geben? Zweitens: Lassen sich UTM-Parameter, Kanalgruppen und nachgelagerte Conversions so trennen, dass ChatGPT-Klicks nicht pauschal in bestehende Amazon-DSP- oder Paid-Search-Berichte fallen? Drittens: Sind Ausschlussregeln, Markenbegriffe und Kategoriegrenzen geklärt, gerade bei regulierten, erklärungsbedürftigen oder margenschwachen Sortimenten?

Kein Ersatz für den direkten OpenAI-Blick

Für deutsche Händler ist die neue Amazon-Verbindung vor allem ein Signal, kein Startschuss. OpenAI hatte ChatGPT Ads bereits in Europa ausgebaut und für 31 europäische Märkte einschließlich Deutschland angekündigt; ein Update vom 31. August 2026 nennt Self-Service-Zugang über den Ads Manager in den angekündigten Märkten. OpenAI Der Amazon-Pilot ist damit nicht die erste Möglichkeit, ChatGPT Ads grundsätzlich zu bewerten. Neu ist vielmehr, dass Amazon DSP als weiterer Einkaufs- und Kampagnenzugang hinzukommt – zunächst aber nur für ausgewählte US-Werbekunden.

Das unterscheidet die Meldung auch von der jüngsten etailment-Berichterstattung zu Comscore und ChatGPT-Anzeigen. Dort stand die Messung im Vordergrund. Hier geht es um den Media-Einkauf: Amazon bringt seine DSP-Beziehung, Kampagnenprozesse und Zielgruppenlogik an ein Anzeigenumfeld, das OpenAI weiterhin selbst steuert.

Der nächste Schritt ist ein Testpaket, kein Budgetshift

Offen bleiben die entscheidenden Fragen für die Budgetplanung. Amazon nennt keinen Rollout außerhalb der USA. Es ist auch nicht belegt, welche Daten Amazon, OpenAI und Werbekunden im Detail für Targeting, Optimierung und Reporting zusammenführen oder gerade nicht zusammenführen dürfen. Ebenso fehlt ein belastbarer ROI-Nachweis für Händlerkampagnen in diesem Setup.

Der sinnvolle Prüfpunkt ist deshalb kein großer Budgetwechsel, sondern ein vorbereitetes Testpaket: sauberer Feed, abgegrenzte Kampagnenziele, eigene Messung und klare Kriterien, ab wann ChatGPT Ads mehr sind als ein zusätzlicher Klickkanal.