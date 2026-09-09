Australien plant strengere Vorgaben für soziale Netzwerke und will Nutzern mehr Einfluss darauf geben, welche Inhalte in ihren Feeds erscheinen. Nach einem Bericht von Reuters.com sieht ein Gesetzentwurf vor, dass Plattformen ihre Nutzer aktiv vor die Wahl stellen müssen: Sie sollen entweder personalisierte Empfehlungen durch einen Algorithmus erhalten oder ausschließlich Beiträge von Konten sehen, die sie selbst abonniert haben.

Aktive Wahl statt versteckter Einstellung

Der Kern des Vorhabens liegt in der Umkehr der bisherigen Logik vieler Plattformen. Algorithmische Feeds sind häufig voreingestellt, während alternative Ansichten erst über Menüs oder Einstellungen auffindbar sind. Australien will diese Entscheidung an eine gut sichtbare Abfrage knüpfen. Damit würde die Frage, ob ein Feed personalisiert sortiert wird, nicht länger im Hintergrund der Plattformarchitektur verschwinden, sondern zu einer bewussten Nutzerentscheidung werden.

Für Social Media-Anbieter wäre das eine klare regulatorische Vorgabe an die Gestaltung ihrer Dienste. Der Gesetzentwurf richtet sich nicht gegen Empfehlungen an sich, sondern gegen die fehlende oder schwer erreichbare Wahlmöglichkeit. Nutzer könnten weiter algorithmisch kuratierte Inhalte verwenden. Sie müssten sich aber ebenso für einen Feed entscheiden können, der nur Inhalte abonnierter Konten zeigt. Im Mittelpunkt steht damit die Kontrolle über den Feed und nicht die Abschaffung personalisierter Systeme.